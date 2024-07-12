Волгоградский регион получил награды национальной туристической премии

В Москве подвели итоги премии в сфере развития внутреннего туризма «Маршрут построен – 2024», регион завоевал призовые места в двух номинациях.

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Как сообщает администрация Волгоградской области, конкурс «Маршрут построен – 2024» проходил в 19 номинациях. В ходе первого этапа прошло читательское голосование на сайте, а затем проекты выбирали сами туристы.

Волгоградская область завоевала сразу два призовых места. В номинации «Событие года» второе место занял фестиваль любителей приборного поиска «Волга-Дон-Фест». А в номинации «Активный туризм» третье место заняла команда «Филин, поехали!».

Напомним, в Волгоградской области туризм является одной из развивающихся отраслей, за январь–июнь регион посетили свыше 800 тыс. гостей. К 2034 году планируется турпоток увеличить до 5 млн человек, этому будет способствовать реализация новых проектов. Один из них – строительство культурно-туристического комплекса на системе островов Сарпинский – Голодный.