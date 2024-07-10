Заслуженный пилот России оценил идею об установке потолка цен на авиабилеты

В России необходимо регулировать цены на авиабилеты, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. По его словам, у идеи установить в стране потолок цен на авиабилеты есть свои плюсы и минусы. Как подчеркнул Сытник, частному бизнесу может не понравиться, если государство начнет вводить какие-то ограничения.

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У этой идеи есть свои плюсы и минусы, поэтому у меня двоякое отношение. Я думаю, что нужно искать компромиссы вместе с руководителями авиакомпаний и приходить к разумному паритету. Потому что без регулирования мы пойдем по неверному пути, — высказался Сытник.



Как отметил пилот, авиакомпании заявляют, что у них очень дорогие самолеты и большие затраты на обслуживание пассажиров. По его словам, за последние годы услуги аэропортов подорожали в три раза. Сытник также подчеркнул, что в России, которая является нефтедобывающей страной, высокие цены на топливо.

Но и цена топлива тоже неподъемная, что ненормально для нефтедобывающей страны. Нам нужно научиться самим изготавливать все, что необходимо. Страна должна думать о своих гражданах, потому что воздушный транспорт становится практически недоступен. Да и невозможно же поднимать цены до бесконечности, — заключил он.



Ранее авиаэксперт Олег Смирнов заявил, что билеты на самолет подорожают в связи с увеличением расходов на содержание воздушных судов. По его словам, по доходам компаний ударили санкции, в частности запрет полетов в европейские страны, а также закрытое небо над городами на юге страны.