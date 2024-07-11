«Аэрофлот» рекомендовал прибывать в аэропорт заранее в летний период

Авиакомпания «Аэрофлот» рекомендует пассажирам планировать заблаговременный выезд и прибытие в аэропорт в пиковый период авиаперевозок в июле и августе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«Июль и август традиционно являются пиковым периодом авиаперевозок. Каждый год в эти месяцы путешествует наибольшее количество пассажиров. В этом году мы фиксируем рекордный пассажиропоток на внутренних линиях. Только из Терминала В базового аэропорта Шереметьево выполняется до 360 рейсов группы «Аэрофлот» в сутки. И это не считая рейсов других авиакомпаний. Поэтому мы рекомендуем прибывать в аэропорт Шереметьево заблаговременно (не позднее, чем за три – четыре часа до вылета) для прохождения предполетных процедур», – говорится в сообщении.



Пассажирам, путешествующим без багажа, рекомендовали пользоваться услугой онлайн-регистрации.

В авиакомпании отметили, что в часы основного разлета рейсов (утренних и вечерних) в аэропорту может наблюдаться объективно плотный пассажиропоток и увеличение времени прохождения регистрации.

«При этом все доступные «Аэрофлоту» стойки регистрации задействованы под обслуживание пассажиров. Дополнительно усилен состав диспетчеров наземных служб», – добавили там.



Как уточняется, регистрация пассажиров осуществляется в штатном режиме, а рейсы выполняются в соответствии с расписанием.