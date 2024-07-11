Созданы виртуальные туры по трем экотропам Челябинской области

Любой желающий может совершить виртуальную экскурсию по трем экологическим тропам Челябинской области: "К большой Усть-Катавской пещере", "Жукова Шишка" и "Жуковский подъем". Бесплатный сервис стал доступен на "Яндекс Картах", сообщили журналистам в пресс-службе министерства экологии региона.

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"Маршруты "К Большой Усть-Катавской пещере", "Жукова Шишка" и "Жуковский подъем" стали доступны на "Яндекс Картах". Теперь любой желающий сможет "прогуляться" в лесу или "подняться" на смотровые площадки, откуда открываются прекрасные виды на Симский городской пруд и реку Катав, не выходя из дома, а позже, по возможности, сможет посетить места лично и убедиться в природной красоте Урала", - сказали в пресс-службе.



Отмечается, что специальная съемка для создания сферической панорамы проводилась с использованием 3D-камеры. Оцифровка была выполнена в рамках плана работы проектной группой по развитию природного туризма в регионе.

Симский пруд - гидрологический памятник природы с 1987 года. Представляет собой гидротехническое сооружение, введенное в эксплуатацию в 1761 году при строительстве завода. Это проточно-сточный водоем, максимальная глубина которого составляет 9 м.

Пещера Большая Усть-Катавская является геологическим памятником природы с 1987 года. Заложена в массивных, сильно трещиноватых известняках на высоте 17 метров над уровнем реки Катав. Вход в пещеру, ориентированный на юг, представляет собой арку шириной 10 м и высотой 25 м. Пещера состоит из трех округлых залов со сводчатыми потолками, соединенных между собой короткими переходами.