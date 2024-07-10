Стало известно, когда в Екатеринбурге упадут цены на отели
В конце лета цены на гостиницы в Екатеринбурге значительно снизились: стоимость проживания упала на 44%, и сутки в отеле обойдутся в среднем в три тысячи рублей, показало исследование OneTwoTrip.
Путешественники, планирующие поездку в Суздаль, также могут сэкономить: номер в трехзвездочном отеле стал дешевле на 27% и стоит около шести тысяч рублей за ночь. На третьем месте по снижению цен оказались Минеральные Воды, где проживание в гостинице обойдется на 20% дешевле, примерно 3,6 тысячи рублей за ночь.
В список городов с выгодным отдыхом в конце лета также вошли Владимир, Сортавала, Благовещенск, Грозный, Выборг, Домбай и Новосибирск.
Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что в Свердловской области построят десять отелей и глэмпингов.