Стало известно, когда в Екатеринбурге упадут цены на отели

В конце лета цены на гостиницы в Екатеринбурге значительно снизились: стоимость проживания упала на 44%, и сутки в отеле обойдутся в среднем в три тысячи рублей, показало исследование OneTwoTrip.

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Путешественники, планирующие поездку в Суздаль, также могут сэкономить: номер в трехзвездочном отеле стал дешевле на 27% и стоит около шести тысяч рублей за ночь. На третьем месте по снижению цен оказались Минеральные Воды, где проживание в гостинице обойдется на 20% дешевле, примерно 3,6 тысячи рублей за ночь.

В список городов с выгодным отдыхом в конце лета также вошли Владимир, Сортавала, Благовещенск, Грозный, Выборг, Домбай и Новосибирск.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что в Свердловской области построят десять отелей и глэмпингов.