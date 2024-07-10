Опрос показал, как туристы из Казани следуют графику отпусков

По данным исследования "Авито Работы", проведенного среди более 7 тыс. россиян, казанцы в основном согласовывают свой отпуск с руководством за 2 месяца до его начала.

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Исследование показало, что 22% казанцев следуют графику отпусков компании, а 58% предупреждают начальство о своих планах заранее. При этом 18% согласовывают отпуск за 2—4 недели, 17% — за 1—3 месяца, а 14% — за 3—6 месяцев до желаемой даты.

Временные сотрудники и делегирование задач:

Работодатели в Казани активно используют временный найм для покрытия задач сотрудников во время отпускного сезона. 29% казанцев отметили, что их руководство нанимает временных сотрудников или стажеров на время отдыха штатных специалистов. Особенно распространена такая практика в сферах туризма, сельского хозяйства, онлайн-торговли, строительства, бьюти-индустрии, искусства и развлечений, маркетинга, рекламы и PR.

Отпускной сезон также влияет на объем задач работающих казанцев. 28% респондентов отметили, что их нагрузка не меняется, 20% — увеличивается из-за делегирования задач отдыхающих коллег, а 12% — уменьшается из-за снижения активности компании летом.

Коммуникация во время отпуска:

Большинство работающих казанцев (33%) готовы отвечать на рабочие вопросы во время отпуска, 9% общаются с коллегами неформально, а 24% — поддерживают и рабочую, и дружескую коммуникацию. 24% респондентов полностью отключаются от общения с коллегами, чтобы перезагрузиться.

Напомним, согласно исследованию сервиса SuperJob, около 17% россиян воспринимают свою работу как призвание, получая от нее удовольствие и видя в ней вклад в общее дело. Большинство (57%) рассматривают работу как источник заработка, мотивируясь зарплатой и льготами. Еще 21% опрошенных видят в работе возможность для профессионального роста и стремятся к продвижению по карьерной лестнице.