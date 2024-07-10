В Великом Новгороде построят первую пятизвездочную гостиницу

Первый пятизвездочный спа-отель построят рядом с Алексеевской (Белой) башней XVI века в Великом Новгороде. Инвестиции в проект составят более 500 млн рублей, об этом сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.

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"Пятизвездочный спа-отель планируется построить на улице Троицкой, рядом с Алексеевской (Белой) башней. <...> Инвестор планирует вложить в проект свыше 500 млн рублей. Открыть отель должны в 2030 году. У компании уже есть проекты, реализованные в регионе - четырехзвездочный отель "Бианки" в Великом Новгороде", - отмечается в сообщении.



Проект гостиницы предусматривает три этажа, она рассчитана на 67 номеров с возможным расширением до 80. На ее территории будут предусмотрены спа-зона, бассейн, парк, ресторан, зимний сад, тренажерный зал, бизнес-центр и конференц-зал, парковка и многое другое.

Министерство инвестиционной политики дало положительную оценку проекту и предложило его поддержать. Минфин региона и администрация Великого Новгорода также его поддержали.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил, что в данном случае речь идет о предоставлении земли без торгов, на условиях аренды и после завершения строительства, без нарушения сроков проекта передачи земли в собственность инвестору. Глава региона попросил предпринимателя учесть возможные риски и проект одобрил.