Курское минразвития и туризма представило карту глэмпингов

В Курской области благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» появилось несколько глэмпингов. В министерстве приоритетных проектов развития территорий и туризма показали, в каких районах региона построили домики для комфортного отдыха.

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Так, в Курчатовском районе в селе Быки у подножия Кудеяровой горы возвели 10 модульных отелей общей стоимостью 21,9 миллиона рублей. На территории глэмпинга «Моква — территория здоровья» предусмотрено два домика. Также у туристов появится возможность отдохнуть у старейшей водяной мельницы в Пристенском районе. Там будет 25 домиков. Общая стоимость проекта – почти 75 миллионов рублей.

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В Льговском районе гостей примет глэмпинг «Серебряно», где для отдыха будут доступны девять домиков. Семь модульных отелей появились в туристическом комплексе «Патриот» Поныровского района. Они обошлись в 97,7 миллиона рублей. Пока это самый дорогой проект глэмпинга в регионе. А тех, кто не захочет ехать далеко из Курска, в гости ждёт эко-отель «Простые радости» на Боевке. Там свои двери распахнут десять домиков. Больше новостей в нашем Telegram-канале PROKursk и соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»