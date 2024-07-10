Под Самарой планируют создать туристический кластер

Первую очередь туристическо-культурного кластера "Усадьба Усолье" планируют создать в Шигонском районе Самарской области, где находится построенная в XVIII веке дворянская усадьба Орловых-Давыдовых. Проект кластера представили 9 июля членам правительства региона, передает корреспондент ТАСС.

"Около пяти лет займет первый этап. Постараемся к следующему году запустить "Дом садовника" - опорный пункт, чтобы базироваться. Каждый этап будет фундаментом для последующего этапа", - сказала инициатор и инвестор проекта, генеральный директор ООО "АРТ-Развитие СМ" Инна Назарова.



Проект предполагает развитие территории Усольского залива, восстановление исторической усадьбы графов Орловых-Давыдовых и создание образовательно-воспитательного семейного пансиона "Усолье", который продолжит традиции благотворительной и образовательной деятельности дворянского рода.

Территорию планируются развивать в три этапа. Первый предполагает создание к 2029 году туристическо-сервисного центра, штаб-квартиры проекта в "Доме садовника" и глэмпинга "Звериный бугор" на реке Елшанка. Как отметил во время презентации проекта президент АНО Деловой клуб "Наследие и экономика" Дмитрий Ойнас, туристический комплекс смогут посетить 12 тыс. человек в год. Доход от туристической деятельности позволит перейти к реализации следующих этапов.

На 2030-2033 годы намечена реставрация и благоустройство усадьбы и территории парка, создание портовой инфраструктуры - причальной стенки, яхтинга, горнолыжного спуска на горе Светелка. Завершение проекта по созданию инфраструктуры предполагается в 2034-2037 годах.

Усадебный комплекс на территории современного Шигонского района Самарской области построили в XVIII веке. Представители дворянского и графского рода просветителей, меценатов и благотворителей Орловы-Давыдовы с 1768 до 1917 года владели усадьбой. В окрестностях они построили храмы, больницы, училища, содержали музеи и библиотеки. Ансамбль усадьбы, включающий 30 объектов гражданской архитектуры XIX века общей площадью более 16,5 тыс. кв. м. на площади 28 га, признан объектом культурного наследия регионального значения. В мае 2024 года правительство Самарской области и представители инвестора заключили соглашение о намерениях по реализации проекта восстановления объекта.