Мини-гостиницы внесут в специальный реестр

Частные гостиницы и дома в частном секторе, которые сдаются под временное проживание туристов, попадут в специальный реестр, а их владельцев обяжут платить налоги на предпринимательскую деятельность. Об этом в среду, 10 июля, сообщил на пленарном заседании Совета Федерации министр финансов Антон Силуанов.

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«Минэкономразвития будет вести реестр средств индивидуального размещения, — пояснил министр. — На первых этапах туда попадут гостиницы и некоторые нежилые помещения, которые сдаются туристам. Вопрос частного сектора пока что остается вне поля этой деятельности. Но, думаю, постепенно мы будем улучшать систему администрирования, и по мере расширения реестра туда их тоже включим. Мы заинтересованы в том, чтобы доходы от такой деятельности, которая, по сути, является предпринимательской, тоже попадали в поле зрения наших администраторов».



Напомним: ранее председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов сообщил, что с 1 января 2025 года в России появится новый налог — он заменит курортный сбор.