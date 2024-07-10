На Среднем Урале модернизируют базу отдыха «Салют»

Базу отдыха «Салют», которая принадлежит Уральскому приборостроительному заводу (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех») модернизируют за 722 млн рублей. Соглашение о сотрудничестве с предприятием в рамках этого проекта сегодня на полях выставки «ИННОПРОМ» подписал руководитель Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Илья Пачкай.

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«База находится на берегу Верхне-Сысертского водохранилища. Там отдыхают сотрудники завода, туристы, проводят каникулы ребята хоккейного клуба «Торнадо». Базу планируют превратить в современный гостиничный комплекс уровня четырехзвездочного курорта со СПА, медицинскими услугами, зонами активного отдыха. Также планируют построить ресторан, банный комплекс, открытый кинотеатр, а также привести в порядок пляж. Одновременно там смогут отдыхать до 1000 человек», – рассказал Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.



База отдыха «Салют» была построена около 60 лет назад, она требует обновления в соответствии с современными стандартами. В ее модернизацию планируют вложить 722 миллиона рублей. Ранее ИА “Уральский меридиан” писало, что базу отдыха «Энергетик» под Екатеринбургом превратят в круглогодичный курорт с термами. База будет принимать одновременно до 600 гостей.