На станции Волжская Жемчужина в Самарской области появится зона отдыха

Волжская Жемчужина порадует граждан своим обновлением. Там появятся качели, обзорная беседка, велосипедная парковка и зона отдыха с палатками. Кроме того, на всей территории будет работать водоснабжение.

В летнее время посетители смогут расслабиться на лежаках, а в зимнее - покататься на оборудованном катке и сделать передышку в стилизованной под вагон зоне отдыха. Также в период с мая по октябрь там будут проводиться фотосессии и мероприятия.

Специалисты Куйбышевской железной дороги рассказали, что с момента открытия станции за первый год ее посетили 6,5 тысячи туристов со всех уголков нашей страны.

Волжская Жемчужина появилась в июне 2023-го и стала одной из значимых остановок на маршруте Самара - Тольятти.

Также в Самарской области растет популярность туристических поездов.