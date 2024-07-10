Туристический поток в Волгоградской области превысил 800 тысяч человек за полгода

Волгоградская область переживает настоящий туристический бум. За первое полугодие 2024 года регион посетили более 800 тысяч человек, что на 65% больше, чем в доковидный период. Этот взрывной рост свидетельствует о динамичном развитии туристической индустрии региона и о растущей популярности Волгоградской области среди туристов.

Зима стала порой удивительных открытий. Туристический поток увеличился более чем на 40% за последние пять лет, а в новогодние каникулы Волгоградская область превратилась в настоящий центр праздничного веселья.

Как сообщили в обладминистрации, пик туристической активности пришелся на май. В первую декаду месяца регион посетили около 205 тысяч человек. Волгоградская область стала магнитом для туристов, желающих почувствовать весеннее дыхание и погрузиться в красоту природы.

Лето обещает быть не менее ярким. В июне большой интерес вызвал трехдневный фестиваль #ТриЧетыре, организованный по инициативе молодежи при поддержке губернатора Андрея Бочарова. Фестиваль, прошедший с 27 по 29 июня, собрал более полумиллиона человек, став одним из самых масштабных событий на Юге России. Это свидетельствует о готовности региона предлагать туристу не только исторические памятники, но и яркие, современные события.

В июле и августе туристов ждут новые впечатления: фестиваль еды и вина, финал Кубка России по футболу с участием «Зенита» и «Краснодара», национальные праздники, арбузный фестиваль и многое другое. Волгоградская область нацелена на то, чтобы каждый день пребывания туристов был наполнен яркими впечатлениями и позитивными эмоциями.

Для развития туристической отрасли в регионе реализуется национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». В Волгоградской области действует около 300 маршрутов, более половины из которых проходят по территории муниципальных районов. Это позволяет туристу не только познакомиться с историей Волгограда, но и изучить красоту природы и традиции региона.

В 2024 году для любителей автопутешествий был создан маршрут «Волгоградская область: дорогами легендарной земли», позволяющий ознакомиться не только с Волгоградом, но и с Камышинским и Дубовским районами. Это доказательство того, что регион стремится привлечь туристов с различными интересами. Развитие туристического потенциала Волгоградской области одна из приоритетных задач региональной экономики. Губернатор Андрей Бочаров поставил цель к 2034 году привлечь 5 миллионов туристов в год. Эта амбициозная цель будет достигнута благодаря активной работе по развитию туристической инфраструктуры и созданию новых туристических продуктов. Реализации этой цели будет способствовать создание рекреационного семейно-досугового центра федерального масштаба на системе речных островов Сарпинский-Голодный. Этот проект привлечет туристов с различными интересами, создавая новые возможности для отдыха и развлечений.