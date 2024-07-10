Туристов из Антальи вместо Казани привезли в Самару

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с рейсом ZF 1018 авиакомпании AZUR air. Самолет с 339 пассажирами, вылетевший во вторник вечером из Антальи в Казань, совершил незапланированную посадку на запасном аэродроме в Самаре. Причиной стала техническая неисправность, точнее подозрения на некорректные параметры работы одной из систем самолета.

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«Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин авиационного события, что повлекло задержку выполнения рейсов по маршрутам Анталья – Москва, Казань – Анталья», – говорится в сообщении прокуратуры.



Инцидент прокомментировали в AZUR air. Как пояснил TourDom.ru представитель авиакомпании, для 192 пассажиров рейса авиакомпания организовала наземный трансфер из Самары в Казань.

«Они отправились в Казань двумя группами в ночь на 10 июля и утром 10 июля соответственно. На время ожидания трансфера пассажирам было предоставлено размещение в гостинице в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Другие пассажиры, 144 человека, приняли решение уехать из Самары самостоятельно», – рассказал наш собеседник.



Он добавил, что для выполнения последующих рейсов из Казани задействовано резервное воздушное судно. В частности, рейс ZF 1017 отправился сегодня в Анталью в 06:20 по местному времени – почти на 8 часов позже графика. На время ожидания пассажиров также разместили в отеле.

Ранее мы писали, что туристам перед вылетом в Анталью внезапно поменяли номер рейса. В результате самолет AZUR air отправился из Екатеринбурга на 4 часа позже.