Туристический налог: почему придется платить

Госдума РФ рассмотрела и одобрила новый проект поправок правительства в Налоговый кодекс. Одна из новаций — предложение установить для муниципалитетов право вводить туристический сбор. В разгар летних отпусков ожидаемо живой интерес в обществе был проявлен именно к этой части документа.

Принципиальное изменение

Что такое курортный сбор, многие уже знают, побывав, например, в Ставрополе, Краснодарском крае или Санкт-Петербурге, где нужно дополнительно платить 100 рублей в день за пребывание в гостинице. Теперь же туристический сбор после предложения Министерства финансов меняется на туристический налог.

Экономику туристического фискального платежа предлагается поменять принципиально. Вместо фиксированного сбора за человека в гостинице будут взыскивать определенный процент от стоимости номера. Он будет сначала равен 1% и постепенно, в течение нескольких лет — по желанию конкретного муниципалитета — может быть увеличен до 5%. Вводиться этот налог может любым муниципалитетом, а не только в традиционных курортных местах. Новый подход является шагом в сторону налоговой справедливости, о которой сейчас особенно много говорится в России: для богатых размер платежа по туристическому налогу будет выше, так как именно они пользуются более дорогими гостиничными номерами. При этом участники специальной военной операции (СВО) и некоторые другие категории граждан вообще не будут уплачивать подобный налог.

Перерастаемый в налог туристический сбор основан на успешном опыте отечественных регионов, которые уже его внедрили. Скорее всего, предоставление возможности введения такого платежа на всей территории страны приведет к многократному увеличению сборов — речь может идти о десятках миллиардов рублей. Этот эффект будет достигаться масштабом введения налога, а не его размером, уплачиваемым отдельными клиентами гостиниц. Впрочем, размер налога в счете, выставляемом гостиницей, не является обременительным и вполне соответствует современной международной практике.

На что будет потрачено

При обсуждении налоговых нововведений в России все чаще обращается внимание не только на арифметику налогов, но и куда они идут по факту. Туристический налог не стал исключением. Он имеет вполне конкретные направления использования — развитие туристической отрасли на территории муниципалитета, установившего налог. Целевой характер налога предоставляет властям отличную возможность делать то, что часто забывается, — четко и конкретно демонстрировать гражданам и бизнесу, куда были потрачены собранные средства.

В этой связи муниципальным властям придется осваивать новые функции. Устанавливая налог, они должны будут оценить ожидаемые поступления, направления и эффективность использования налога. Территории с обилием гостиниц могут рассчитывать на получение достаточно больших налоговых поступлений, однако у них и потребности на поддержание и развитие туристической инфраструктуры традиционно высокие. Муниципалитеты, по каким-либо причинам не захотевшие вводить туристический налог (такое допускается предложениями Минфина), могут развивать туристическое направление, продвигая себя как территорию финансово более доступного туризма. В любом случае муниципальные власти таким образом стимулируются к большей финансово-бюджетной самостоятельности и развитию своей налоговой базы.

Кроме этого, сама ситуация стимулирует диалог между местным самоуправлением и туристическим бизнесом как относительно введения туристического налога, так и к способам его расходования. Любое взаимодействие такого рода между властью и бизнесом будет способствовать решению отраслевых проблем.

Думаю, что в новой ситуации обмен опытом между различными муниципалитетами по введению налога окажется востребованным, поэтому стоит задуматься над координацией этого процесса. Не лишним будет и богатый опыт других стран. Так или иначе, впервые за много лет в России проявлено такое высокое внимание к финансовым полномочиям местных властей, которые ближе всего к людям, их заботам и нуждам.

Можно полагать, что эксперимент с курортным сбором переходит к новой налоговой стадии, когда некоторые его элементы и порядок использования собранных средств еще придется отшлифовывать с учетом конкретной практики.