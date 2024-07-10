Где погладить альпаку на Кавминводах

Милые пушистые экзотические для России альпаки давно стали звездами соцсетей — в плане фотогеничности и умения вызывать умиление они вполне могут конкурировать с котиками. При виде этих животных обычно возникает непреодолимое желание погладить их или даже обнять. И такая возможность теперь есть: в десятках регионов России работают фермы альпак, а одну из них недавно открыли в 20 километрах от Кисловодска. Парк расположен на территории Карачаево-Черкесии — в поселке Коммунстрой.

Небольшая зеленая ферма с белыми деревянными загонами удачно вписалась в местный пейзаж, получилось стильно, уютно и с видом на горы. На территории можно передвигаться свободно или в группе — по маршруту экскурсовода. В основном сюда приезжают семьями, при этом взрослые ведут себя как дети: умиляются и не могут отказать себе в удовольствии угостить пушистых питомцев.

Одной упаковки морковных долек хватит ненадолго. Малышка, Денди и Юлька выпросят все, что увидят в руках. Если долго не протягивать альпакам лакомство, они громко и смешно об этом попросят. «Ну, прости, прости! Закончилась морковка, сейчас пойду еще куплю», — оправдывается одна из посетительниц.

И так как альпаки — верблюдовые, они умеют плеваться. Об этом гостей фермы предупреждает экскурсовод. «Обычно для альпаки это защитная реакция, если в их сторону проявляют агрессию. Если их дразнить, обидчику обязательно „прилетит“. Но есть и вредные индивидуумы, которые любят плеваться просто так», — рассказывает гид.

Родина альпак — Южная Америка. Эти верблюдовые живут на фермах и в домашних хозяйствах в Перу, Боливии, Чили и Эквадоре. Животных ценят за теплую шесть, она примерно в пять раз дороже овечьей. Стригут альпак весной, объем с одной особи — до 4,5 кг. В России их пока не считают сельскохозяйственными животными, но Ассоциация заводчиков альпак добивается этого статуса — он позволит активнее открывать новые фермы и заниматься селекцией.

«Мы следим за тем, какой климат подходит животным, за их самочувствием, смотрим на качество шерсти и характеристики потомства. Лучшие показатели по этим параметрам сегодня наблюдаем на ферме в Архызе», — рассказал президент ассоциации Василий Жайворонок.



Ассоциация открыла шесть ферм в России: в Краснодаре, Кисловодске, Архызе, Анапе, Москве и Севастополе. Василий Жайворонок добавил, что сейчас идет строительство еще одного парка с животными. В каком регионе появится новый объект, пока не раскрывают.

Кроме альпак на фермах живут ламы, гуанако, козы из разных стран, бараны уэссан и кайло, карликовые пони, кролики, дорперы и другие животные.

В парке обустроили зоны для отдыха гостей. В стоимость билета включены горячие напитки и сладкое угощение. Еду можно принести и с собой и остаться на территории на пикник. Кормить животных тем, что взяли из дома, запрещено. Морковные дольки для обитателей фермы можно купить на входе.