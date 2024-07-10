Госдума утвердила налог на отдых

В России вводится туристический налог, сообщает ИА DEITA.RU.

Туристический налог вводится в России, он будет преобразован в налоговый платеж курортного сбора. Соответствующий законопроект в окончательном чтении приняли депутаты.

Как сообщает пресс-служба Минфина, он будет работать по схеме постепенного роста, но не более чем пяти процентов от стоимости проживания в отелях. В 2025 году значение составит 1 процент, и будет расти до 2029. Далее порог в 5 процентов будет сохранен.

Деньги будут переводиться из доходов гостиниц и хостелов. Таким образом, муниципалитеты и края должны получить новый источник финансирования туристических проектов. К слову, на ВЭФ в прошлом году об этом ратовал Олег Кожемяко. Он был намерен за счет налогов развивать инфраструктуру Хасанского района.

Курортный сбор, преобразованный в налог, был введен в 2018 году в тестовом режиме в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В прошлом году туда вошли Санкт-Петербург и Сочи.

Отметим, что для некоторых категорий граждан налог будет обнулен. В частности, участники СВО и члены их семей освобождаются от туристического налога.