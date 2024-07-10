Сергей Аксенов: Крым восстановился в условиях сильного прессинга

Глава Республики Крым Сергей Аксенов представил президенту России Владимиру Путину доклад по вопросам социально-экономического развития региона. В интервью корреспонденту «Вечерней Москвы» он рассказал об этом, а еще сообщил о туристическом потенциале полуострова, развитии отечественной науки, рекордах жилищного строительства, молодежной политике и спортивных результатах.

Туристический потенциал

— По итогам 2023 года Республика Крым вместе с Москвой вошла в пятерку Национального туристического рейтинга регионов «Лидеры». Как республике удалось достичь такого успеха, учитывая логистические сложности?

— Мы проделали большую работу: построили и модернизировали сотни средств размещения — отели, гостиницы, санатории. Благоустроили пляжи, создали новые туристские объекты показа. Стараемся развивать все виды туризма разных возрастных категорий — от пляжного до гастрономического и исторического. Эти успехи были бы невозможны без самоотверженного труда работников отрасли и существенной государственной поддержки. Она особенно важна сегодня, когда сфера туризма из-за известных логистических сложностей переживает не лучшие времена.

Благодаря грантовой поддержке за 2022–2023 годы мы реализовали 87 туристических проектов. Благоустроили исторические центры курортных городов Алупки и Евпатории.

— Что вы планируете сделать для повышения туристической привлекательности полуострова?

— В 2024 году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Феодосии выделят государственную поддержку в размере более 143 миллионов рублей для благоустройства исторического центра города. В числе основных задач на ближайшее будущее — дальнейшее увеличение номерного фонда, продолжение работы по созданию всесезонной туристической инфраструктуры, развитие лечебно–оздоровительного, аграрного, экологического и пешеходного туризма. Особое внимание уделим лечению, реабилитации и оздоровлению бойцов спецоперации, членов их семей.

Уникальная природа

— В России тысячи особо охраняемых природных территорий, 205 из них находятся на территории полуострова. Как специалисты региона решают вопрос сохранения уникальной крымской природы?

— Из 205 особо охраняемых природных территорий, расположенных в Крыму, девять федеральных, 194 региональные и две местного значения. Вход на особо охраняемые природные территории регионального значения свободный. Сейчас по ним проходит 79 экологических экскурсионных маршрутов: пешеходных, велосипедных, автомобильных, конных и водных. Их промаркировали, благоустроили, оборудовали информационными стендами и знаками туристической навигации.

Сотрудничество с Южной Осетией

— Вы проводили встречу с дипломатами Южной Осетии, чтобы обсудить ряд вопросов для развития двустороннего сотрудничества. Расскажите, о чем удалось договориться.

— Мы подписали и уже реализуем соглашение о торгово–экономическом, научно–техническом и культурном сотрудничестве. Я встречался с президентом Южной Осетии Аланом Эдуардовичем Гаглоевым, который посещал Крым с рабочим визитом. На недавней встрече с заместителем председателя правительства страны — министром финансов республики Дзамболатом Мервадиковичем Тадтаевым обсудили варианты совместной деятельности в сфере туризма и культуры. Это, к примеру, отдых детей из Южной Осетии в нашем регионе и организация различных дней культуры иностранного государства в Крыму. Наши специалисты и иностранные коллеги будут активно работать и по другим направлениям.

Новые технологические решения

— Каким образом правительство республики обеспечивает условия для развития отечественной науки, плодотворной работы исследователей в вузах республики?

— Разработки наших ученых востребованы во многих отраслях — от промышленности и сельского хозяйства до медицины и образования. Многие из этих разработок помогают нам налаживать импортозамещение, внедрять в производство новые технологические решения. Есть разработки в интересах Вооруженных сил России и фронта, которые не уступают и даже превосходят зарубежные аналоги.

Поддержка перспективных исследований — в числе наших главных приоритетов. Это, например, гранты по итогам конкурсов российского научного фонда, когда 50 процентов средств выделяется в рамках реализации государственной программы развития образования в Крыму.

Кроме того, ежегодно из республиканского бюджета предусмотрено финансирование 80 стипендий Совета министров Республики Крым студентам за высокие достижения в обучении и научно–изыскательской деятельности. Еще десять премий студентам и десять грантов молодым ученым каждый год выплачивает Государственный Совет Республики Крым.

Спортивные результаты

— Какие на данный момент принимаются меры для развития спорта в республике? Какие уже есть успехи в этой социально-культурной деятельности?

— Реконструировали шесть крупных спортивных объектов, провели капитальный ремонт десяти футбольных полей, построили Дворец водных видов спорта олимпийского стандарта. Открыли 690 многофункциональных спортивных площадок, четыре физкультурно–оздоровительных комплекса открытого типа и два модульных спортивных комплекса с универсальным залом, 17 спортивных площадок для сдачи норм ГТО, два ледовых катка спортивной школы зимних видов спорта «Наследие».

Крымские спортсмены стабильно показывают хорошие результаты и достойно представляют нашу республику. В прошлом году на всероссийских и международных соревнованиях они завоевали 1428 медалей.

Очень важное направление — развитие массового спорта. Мы проводим физкультурные мероприятия, соревнования и фестивали. Сейчас в Крыму действует 27 центров для сдачи нормативов тестов комплекса ГТО.

Ежегодно растет количество крымчан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Этот показатель вырос с 13 процентов от общей численности населения республики в 2014 году до 55 процентов — на сегодняшний день более 940 тысяч человек систематически занимаются физической культурой и спортом. Эти красноречивые цифры говорят сами за себя.

Рекорды жилищного строительства

— Какие меры реализуют специалисты для решения региональных вопросов в жилищном строительстве? Каких целевых показателей вы хотите достичь в 2024 году?

— Строительная отрасль динамично развивается, в том числе за счет активного участия инвесторов. В рамках разработанного правительством России механизма поддержки развития жилищного строительства приняли меры по привлечению средств в размере более 7,4 миллиарда рублей в виде инфраструктурных бюджетных кредитов на финансирование девяти инфраструктурных объектов.

По итогам 2023 года в Крыму ввели в эксплуатацию рекордный объем жилья — более 1,2 миллиона квадратных метров общей площади жилых домов. В 2024 году введем ориентировочно 1,3 миллиона квадратных метров жилья, при этом ввод жилья в многоквартирных домах планируется на уровне не ниже 2023 года.

Всего же с 2014 года ввели свыше 7,2 миллиона квадратных метров жилья. В рамках достижения национальных целей развития, определенных президентом, к 2030 году планируем увеличить показатель до полутора миллионов квадратных метров. Задача масштабная, поэтому продолжаем работать.

Дефицит медиков

— Как в Крыму решают вопрос комплектации кадрами медицинских учреждений?

— Пока дефицит врачей, среднего и младшего медицинского персонала сохраняется. Министерству здравоохранения Республики Крым поставлена задача по усилению работы для обеспечения всех медучреждений кадрами, особенно специалистами узкого профиля. Рассматриваем возможности для введения дополнительных региональных мер поддержки медработников. Будем исправлять ситуацию.

Стремимся к тому, чтобы у жителя каждого города и района Крыма была возможность получить полноценное медобслуживание.

Поддержка семьи

— Заведующая отделом адресной и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты республики Евгения Руева сообщила, что в настоящее время в Крыму сохраняется тенденция демографического провала. Расскажите, как в республике решают вопрос демографического кризиса. Какие разрабатываются методы для его решения?

— Один из основных приоритетов государственной политики — системная поддержка семьи, материнства и детства. В прошлом году на реализацию мер поддержки семей с детьми выделили свыше восьми миллиардов рублей. Больше восьми тысяч семей получили ежемесячную выплату на третьего или последующего ребенка. Сейчас особое внимание уделяем семьям участников СВО.

Еще одно направление — модернизация социальной сферы. При Украине меньше 40 процентов детей в возрасте до семи лет посещали детский сад, а дошкольное образование для детей до трех лет было и вовсе недоступно. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Только за 2023 год в образовательных организациях для детей дошкольного возраста создали 2485 мест. По итогам прошлого года наша республика достигла важнейшего результата — обеспечила стопроцентную доступность дошкольного образования.

Молодежная политика

— Как реализуют меры для патриотического воспитания подрастающего поколения: детей, подростков, а также молодежи?

— Конкурсы, фестивали, соревнования и иные мероприятия, направленные на гражданское, патриотическое воспитание детей и молодежи, проводятся ежегодно. Один из самых масштабных — творческий конкурс «Мы — наследники Победы!», посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Он проходит с 2015 года, во всех его этапах участвуют около 100 тысяч юных крымчан. Активно развивается деятельность региональных отделений всероссийских общественных движений, волонтерских организаций. Это и «Движение Первых», и «Юнармия». Ребята принимают участие в военно–патриотических фестивалях, концертах, спортивных соревнованиях, походах, исторических квестах. В 436 общеобразовательных организациях и 36 профессиональных образовательных организациях Крыма ввели должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

С 2022 года важная форма воспитательной работы — цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». Кроме того, в 2023 году создали Рабочую группу по патриотическому воспитанию детей и молодежи Республики Крым.

Противодействие экстремизму

— Рассказывают ли молодежи, как противодействовать современным приемам и способам вербовки со стороны радикальных формирований ВСУ?

— Конечно, наша молодежь должна знать, как противостоять врагу, как обезопасить себя от воздействия деструктивного контента и не стать жертвой иностранных спецслужб. Для этого читают лекции, организуют образовательные форумы. Государственный комитет молодежной политики нашей республики совместно с Крымским федеральным университетом имени В. И. Вернадского ежегодно проводит Школу цифровой грамотности для студентов. Кроме того, по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде регулярно проходят семинары–совещания с заместителями руководителей образовательных организаций по воспитательной работе.

Именно любовь к Родине, знание ее истории и понимание причин современных событий служат основой для формирования гражданской позиции. Это лучший «иммунитет» против любых деструктивных воздействий.

Многонациональный дом

— Прочный межконфессиональный мир, добрососедские отношения между людьми разных национальностей — основа успешного и эффективного развития республики. Какие вопросы в деятельности религиозных организаций уже удалось решить? Какие из них стоят на повестке дня?

— Крым — родной дом для людей разных национальностей и вероисповеданий. У нас всегда сохранялось уважение к культуре, религиям и традициям друг друга. Большая работа по укреплению межнационального согласия проводится нашими священнослужителями и общественными деятелями.

Сейчас украинский режим и западные элиты лицемерно причитают о каком-то «притеснении» народов Крыма. Но что сделала для крымчан Украина? Ответ простой — ничего. Например, в украинские времена так и не решили важнейшие вопросы для мусульманской и караимской общины. Это и строительство Соборной мечети, и реконструкция караимской кенассы в Симферополе. Эти проекты, как и завершение строительства собора Александра Невского, стали возможны только в российском Крыму, только благодаря нашему президенту.

СПРАВКА

За прошедшие десять лет валовый национальный продукт в Крыму вырос в 3,7 раза и составил 705 миллиардов рублей. Собственные доходы выросли с 18 до 103 миллиардов рублей, то есть более чем в пять раз. По темпам роста экономики республика занимает третье место по России. За эти годы более 900 миллиардов рублей частных инвестиций вложили в экономику, создали 90 тысяч рабочих мест. Растет число субъектов малого и среднего предпринимательства, на сегодня зарегистрировано 220 тысяч предпринимателей, в том числе 136 тысяч самозанятых. Основные драйверы экономики Крыма — принятая по решению президента федеральная целевая программа, объем финансирования которой составил порядка 1 триллион рублей за 10 лет, и национальные проекты.

ДОСЬЕ

Сергей Валерьевич Аксенов родился 26 ноября 1972 года в городе Бельцы Молдавской ССР. В 1988 году с серебряной медалью окончил среднюю школу № 6 города Бельцы. В 1993 году — Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище. Позднее с отличием окончил Университет экономики и управления, получив степень бакалавра по специальности «Экономика предприятий», затем степень магистра по специальности «Финансы и кредит». В 2010 году возглавил политическую партию «Русское Единство». В этом же году его избрали депутатом Верховного Совета Автономной Республики Крым шестого созыва.

14 апреля 2014 года Указом президента России Владимира Путина его назначили временно исполняющим обязанности главы Республики Крым. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Женат, имеет двоих детей — сына и дочь.