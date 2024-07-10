Топ-10 интересных мест Сибири

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ представили туристический потенциал регионов Сибирского федерального округа и приоритетные инвестиционные проекты в этой сфере. Выбраны 10 объектов для включения в общесибирский туристический маршрут.

Ими стали объект Всемирного наследия ЮНЕСКО "Алтай - золотые горы", остров Ольхон на Байкале, буддистский монастырь "Тубтен Шедруб Линг" в Тыве, Саяно-Шушенская ГЭС в Хакасии, город-курорт Белокуриха в Алтайском крае, плато Путорана на севере Красноярского края, горнолыжный курорт Шерегеш в Кузбассе, Новосибирский академический театр оперы и балета, музей-заповедник "Старина Сибирская" в Омской области и деревянное зодчество города Томска.