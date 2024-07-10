В Марий Эл назвали благоустроенные места для отдыха

Всего в Марий Эл работают 36 пляжей. 15 из них находятся в муниципальной собственности.

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Жителям Марий Эл напомнили, что купаться разрешено только в специально благоустроенных для этого зонах. В республике их насчитывается 108.

Всего в Марий Эл работают 36 пляжей, 15 из них находятся в муниципальной собственности.

В Йошкар-Оле можно отдохнуть на двух пляжах: «Южный» и Центральный. В Волжске искупаться можно на озере Куликово, пишет «МедиаПоток».

А также купаться можно и в других благоустроенных зонах