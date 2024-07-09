На Дальнем Востоке подготовились к инвестициям в туристический бизнес со стороны КНР

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что на Камчатке, в Приморском крае и Сахалинской области уже подготовлены предложения для китайских инвестиций в туристическую отрасль этих регионов.

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Чиновник заявил, что существуют большие перспективы для воплощения совместных проектов в туристической сфере. Он отметил, что в 2023 году туристические группы из Китая в 70% случаев предпочитали отдыхать в регионах Дальнего Востока. Это говорит о том, что безвизовый режим для туристов двух стран показал большую эффективность.

Ранее сообщалось, что на сентябрь 2024 года в Хабаровске намечено проведение очередного туристического форума «Открой Дальний Восток!».

В Приморском крае из двух ведомств было образовано единое Министерство туризма.