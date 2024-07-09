Турист после приезда двое суток искал свою гостиницу в Анапе

Курьезная история развернулась в Анапе. Турист заселился в отель, где собирался отдыхать 10 дней, пошел на море, а когда собрался возвращаться, не смог ее найти. Сначала Иван попытался сориентироваться самостоятельно. Плутал долго, аж телефон потерял. Потом пошел в полицию, где рассказал об особых приметах «потеряшки»: трехэтажная, находится на берегу, горничной работает мулатка. Стражи порядка мужчине помочь не смогли.

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Туристу уже было не до смеха: проживание он оплатил, а ночует на улице. Чемодан со всеми вещами тоже остался в номере. Тогда он пришел в местную газету и попросил опубликовать объявление о случившемся, чтобы сотрудники отеля его опознали и сообщили адрес. Журналисты выложили фото мужчины в телеграм-канале и даже дали денег, чтобы тот смог отправиться на вокзал и найти там таксиста, который отвез его в гостиницу – вдруг хотя бы он запомнил адрес.

Сообщение в СМИ помогло. Информация быстро разлетелась по соцсетям, и отель удалось обнаружить. Колоритную горничную вспомнила местная жительница, которая и подсказала адрес журналистам. В гостинице им подтвердили: Иван заселился, вещи лежат в номере. Вот только связаться с туристом, чтобы сообщить ему счастливую новость, удалось не сразу и через СМИ начали искать уже самого мужчину.

И все же к вечеру второго дня турист и гостиница воссоединились. Недавно в телеграм-канале газеты читательница сообщила, что Иван нашелся. Остаётся надеяться, что оставшиеся 8 дней отпуска они будут неразлучны.

Ранее TourDom.ru писал, что в Сочи потерялся турист, который ушел в горы в одних шлепках.