В Геленджике ввели ограничения водоснабжения на фоне засухи и жары

Власти города Геленджика ввели ограничения в водоснабжении в ночные и дневные часы на фоне аномальной жары и засухи. Мера названа вынужденной в связи с опустошением 30% скважин Дивноморского водозабора, сообщается по итогам прямой линии с руководителем ООО "КВГ" Алексеем Сорокиным в Telegram-канале муниципального центра управления города-курорта.

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"На сегодняшний день порядка 30% скважин Дивноморского водозабора стоят без воды из-за засухи. В таких условиях мы вынужденно снижаем давление для заполнения РЧВ ночью примерно с 21:30 до 05:30 и днем с 09:30 до 17:30. Эта мера позволяет подавать воду с нормативным давлением в часы пикового разбора утром и вечером", - приводятся в сообщении слова директора ООО "КВГ".



Уточняется, что аномальная жара и продолжительный засушливый период не позволяют подавать ресурс круглосуточно в полном объеме. Для равномерной подачи воды в дома населения специалисты наполняют резервуары чистой воды в дневное и ночное время, в это время снижается давление в водопроводе. В утренние и вечерние часы ресурс подается с нормативным давлением.

Ранее со ссылкой на центр погоды "Фобос" сообщалось, что экстремальная жара, которая удерживается на юге России с конца минувшей недели, сохранится и в ближайшие дни. Во многих городах региона обновились рекорды максимальной температуры. В Краснодарском крае температура воздуха достигает плюс 37-39 градусов.