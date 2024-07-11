В России вырос спрос на аренду домов с бассейном

Самые популярные направления для аренды таких домов — это Московская область и Краснодарский край, при этом Московская область ожидаемо стала одним из самых дорогих регионов

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В июне спрос на посуточную аренду домов с бассейнами вырос на 50% по всей России. Речь идет о сравнении с данными прошлого года, сообщили в «Авито Путешествия». Количество предложения объектов выросло на 18% год к году.

Самые популярные направления для аренды домов с бассейнами — это Московская область и Краснодарский край. На каждый из этих регионов приходится по 15% бронирований по всей России.

Причиной может быть аномальная жара в Москве, хотя для роста спроса в Подмосковье есть и другие факторы, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:

«Знаете, я бы говорил о спросе в целом. Например, на Подмосковье спрос растет во всех сегментах, это касается и отелей, и частных домов. Некоторые из них без бассейна, но тем не менее тоже пользуются спросом, если расположены в красивых местах. Очень хорошо продаются отели, у которых есть открытые либо закрытые бассейны, то есть необязательно быть у воды. Во-первых, туристы стали выбирать более короткие поездки, все-таки поездка в Подмосковье может быть предельно короткой — два-три дня, это невозможно ни в случае Краснодарского края, ни Крыма, ни какого-то более удаленного региона. Здесь можно выбраться на выходные и делать так несколько раз за лето, многим семьям именно такой режим подходит, если кто-то из родителей не может уехать в длинный отпуск. Поскольку дорога в любой подмосковный пансионат, дом отдыха или частный дом ничего не стоит, расходы на бензин мы должны учесть, но сравните со стоимостью перелета в тот же Сочи — 30-35 тысяч рублей стоит билет с багажом. Понятно, что поездка в Подмосковье в три раза дешевле, чем любая поездка на море. Поэтому, как ни странно, даже высокие цены на проживание за счет отсутствия транспортных расходов делают подмосковный рынок очень конкурентным. Не секрет, что более популярна западная часть Подмосковья — Звенигородский район, северо-запад, Новая Рига, Ленинградское шоссе. Практически сейчас вокруг любого крупного города есть соответствующая инфраструктура отдыха. И в Ленинградской области, и в Башкирии, и в Татарстане люди ведут себя одинаково, и интересы у всех одни и те же. Лето, жарко — значит, едем к водоему или в дом с бассейном».



При этом Московская область стала одним из самых дорогих регионов для аренды дома с бассейном. В среднем стоимость суток там составляет больше 18 тысяч рублей, передает «Авито Путешествия».

Business FM пообщалась с несколькими отелями, где можно арендовать дом или снять номер у воды, чтобы узнать цены и загруженность. Забронировать жилье пробовали с пятницы на воскресенье в ближайшие выходные:

— Я могу вам предложить варианты размещения только с пятницы на субботу, к сожалению, с субботы на воскресенье занято все.

А если не эти выходные, а следующие?

— Со следующими аналогичная ситуация, суббота-воскресенье — тоже все выкуплено уже. На ближайшие пятницу-субботу свободны экономномера, там общие удобства на этаже, по стоимости номер — 6450 рублей. Как альтернативу могу предложить вам отдельно стоящий домик, он будет 27 тысяч рублей в сутки.

Спрос большой?

— Да, сезон, большая загрузка в выходные дни, в июле почти все выкуплено уже. На данный момент у нас есть в наличии номер стандартной категории, есть номер категории полулюкс. Стоимость проживания на две ночи на двух гостей в номере категории полулюкс получится 43 740 рублей по самому выгодному предложению и номер стандартной категории на две ночи — 28 440 рублей на двух гостей с завтраком.

На территории у вас бассейн есть?

— Да, у нас на территории есть спа-комплекс, его посещение входит также в стоимость проживания. На территории отеля у нас два ресторана, пообедать и поужинать можно в одном из них. Средний чек на человека идет где-то 1,5-2 тысячи рублей. Ближайшие свободные выходные — 2-4 августа.

Ого. А по стоимости что?

— Стоимость тура «все включено» на две ночи в выходные дни для двоих составит 105 600 рублей.

Понятно. А что туда входит?

— Помимо проживания, трехразовое питание, у нас готовит шеф-повар для гостей, авторская кухня по меню, каждый день разное меню. Также бар безалкогольный, легкий алкоголь — пиво, вино, игристое. Водные активности — вейкборды, каяк, весельная лодка, пирс с шезлонгами для отдыха, утренняя йога и вся наземная инфраструктура.

В «Яндекс Путешествиях» рассказали, что растет также спрос на базы отдыха, дома отдыха и глэмпинги. Год к году спрос на них вырос на 35% на неделе в конце июня, когда в столице держалась аномальная жара. На отели с бассейнами, по оценке сервиса, спрос вырос на 21%.