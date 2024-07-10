Опрос показал планируемые траты российских туристов на отпуск

Более 40% намерены выделить на отдых до 80 тысяч рублей.

От 80 до 120 тысяч готовы потратить 26%, говорится в совместном исследовании образовательной платформы «Нетология» и российского сервиса путешествий «Туту».

«Треть россиян (32%) выделяют на отпуск более 120 тысяч рублей: 15% готовы потратить от 180 тысяч и более», — цитирует ТАСС текст исследования.



Отправиться в путешествие намерены 60% респондентов, из них 74% останутся в России. Самыми популярными направлениями отдыха стали Сочи и Турция, отмечают аналитики. Всего в опросе приняли участие более 1400 человек старше 18 лет.