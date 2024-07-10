Туристические тропы Сочи вновь доступны для посещения

Пешие горные тропы на курорте "Роза хутор" в Сочи, закрытые во вторник, 9 июля, из-за приближающегося грозового фронта, вновь доступны для посещения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"Сегодня большая часть пеших троп и развлечений открыта для посещения", - говорится в сообщении.



Как сообщается в Telegram-канале курорта, по расписанию откроются канатная дорога "Эдельвейс", пешие тропы "Озерный траверс", "B-One", "Йети", "Путь к альпакам", "100 пихт", "Лабиринт", парк водопадов "Менделиха", а также другие туристические объекты. При этом отмечается, что сегодня в течение дня на курорте ожидается ухудшение погодных условий.

Ранее штормовое предупреждение объявляли в Краснодарском крае на 8-9 июля. В регионе местами ожидались сильные дожди, ливни в сочетании с грозами, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 22 м/с. Работа некоторых пеших маршрутов и объектов горнолыжного курорта из-за приближающегося грозового фронта была приостановлена.