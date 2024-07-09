В сентябре в Хабаровске пройдет туристический бизнес-форум

В пресс-службе администрации Хабаровска сообщили, что в городе с 18 по 22 сентября пройдет III Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток!». Данное мероприятие играет важную роль в развитии туристической отрасли Дальневосточного федерального округа (ДВО).

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В ходе сетевых встреч и живых дискуссий будут обсуждаться как существующие проблемы в отрасли, так и ее перспективы. Особое внимание будет уделено международному туризму, повышению качества обслуживания, а также привлечению инвестиций в отрасль.

В рамках форума предприниматели смогут провести деловые переговоры и заключить контракты. Важное место в этом займет российско-китайское сотрудничество. Жители города также смогут посетить мероприятие.

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