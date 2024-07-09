Эксперты рассказали, какие города чаще всего выбирали иностранные студенты

Иностранные студенты в рамках программы "Студтуризм" в 2023 году чаще всего выбирали для путешествий в России Калининград, Ханты-Мансийск, Астрахань, Воронеж, Кострому, Новосибирск и Краснодар. Об этом журналистам рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

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"Иностранные студенты для путешествий чаще всего выбирали Калининград, Ханты-Мансийск, Астрахань, Воронеж, Кострому, Новосибирск и Краснодар", - говорится в сообщении.



Отмечается, что среди достопримечательностей иностранцев особенно интересовали лаборатория субтропического научного центра РАН и инновационный и научно-технологический центр "Сириус" в Сочи, Ботанический сад "Дерево дружбы", Кавказский биосферный заповедник с редкими видами животных и т. д. У российских студентов самыми популярными направлениями стали Калининград, Ставрополь, Санкт-Петербург, Москва, Архангельск, Тверь и Самара. Наибольший интерес вызвали такие объекты инфраструктуры, как Ботанический сад Самарского университета, лаборатория "Механика градиентных наноматериалов им. А. П. Жиляева" в Магнитогорске, Медицинский центр "Авиценна" в Уфе, космодром "Восточный" и его лаборатории в Благовещенске.

Как рассказали в аппарате, в 2024 году стартовал четвертый сезон программы. Летом у студентов и молодых специалистов будет возможность отправиться в путешествие в 115 городов в 83 регионах России, а также побывать в 21 городе стран Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств. Как сообщил Дмитрий Чернышенко, число участников программы за три года выросло в 12 раз.

"Она не только способствует развитию туризма, но и повышает интерес к науке, формирует чувство патриотизма и гордости за свою страну. Студенты, аспиранты и начинающие специалисты изучают культурное и научное наследие регионов, расширяют кругозор, обмениваются накопленным опытом", - приводятся в сообщении аппарата слова вице-премьера.



По данным главы Минобрнауки России Валерия Фалькова, сейчас для путешественников доступны более 180 объектов научной инфраструктуры университетов-партнеров.

"Также в этом году маршруты научно-популярного туризма дополнят промышленные и военно-патриотические направления при содействии партнеров программы. Свои студенческие городки для проживания путешественникам предоставят более 220 вузов", - сказал Фальков.



О программе

Программа "Студтуризм", запущена по инициативе президента России Владимира Путина. Принять в ней участие могут студенты вузов всех форм обучения, молодые ученые, аспиранты и ординаторы, участвующие в научно-исследовательской деятельности. По данным аппарата Чернышенко, в 2023 году в программе "Студтуризм" приняли участие более 500 иностранцев - из Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Китая. В 2024 году с достопримечательностями российских регионов познакомятся 1,5 тыс. иностранных студентов.