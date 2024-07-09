Турист требует возврат стоимости отдыха в Анапе из-за «ужасного моря»

Туристка забронировала курортный отель, а вернувшись с отдыха, потребовала полный возврат. По ее мнению, турагент обязан был предупредить о том, какое в Анапе море. О ситуации редакции TourDom.ru рассказала юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская.

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Жители Краснодара вдвоем заказали в турагентстве проживание в отеле «Славянка» на Пионерском проспекте в районе Джемете. Спустя почти 2 недели после возвращения домой туристка устроила турагенту истерику, ее не устроили «качество и вид моря»:

«Оно ужасное! Вместо моря нам пришлось купаться в бассейне. Верните часть денег, поскольку вы нас не проинформировали. Иначе я напишу жалобу в прокуратуру».



Второму туристу отдых понравился, никаких жалоб от него не поступило. Турагент предложила клиентке написать официальную претензию, чтобы конкретизировать требования.

Редакция TourDom.ru выяснила: отзывы о гостинице «Славянка» в основном хорошие. Туристы отмечают ухоженную зеленую территорию, бассейны и аквапарк: «Оправдывает заявленные 4*». Отель находится на 2-й линии, но на пляж туристов регулярно возит шаттл.

Скорее всего, претензия возникла из-за водорослей: в конце июня море в Анапе прогрелось до 24 °C и появились благоприятные условия для роста камки.

Это подтверждают отзывы из соцсетей.

«Море нас не интересовало совсем, учитывая его цветение»; «Ездили в Джемете, но оба раза неудачно: море было грязным, сплошные водоросли», – написали туристы, отдыхавшие в этом районе в конце июня.



В тех местах, где сотрудники гостиниц не убрали камку, она загнивает, отчего берег становится черным.

«Запах соответствующий, – отметил анапский блогер Андрей Маковозов. – Но такая картина далеко не везде: водоросли занимают побережье частично. Также если отойти от берега метров 100–150, вы увидите чистое и прозрачное море».



Мария Чапиковская считает, что туристка не сможет получить возврат:

«Перспективы нулевые. Информация о том, как выглядит и какие особенности есть у моря в Анапе, является общедоступной. И вообще это вопрос субъективных предпочтений: на курорт ежегодно ездит огромное количество людей и многие довольны отдыхом».



Подобная ситуация, когда клиент настроен негативно, требует спокойного подхода турагента и взвешенных действий.