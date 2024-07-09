Почему не на всех курортах Нечерноземья можно отдыхать

В аномальную жару, которая установилась в Центральной России, большинство выбирают отдых у воды. В каждом регионе заранее определились с местами, разрешенными для летнего досуга. Но это вовсе не означает, что там можно купаться. Так где же все-таки можно безопасно поплавать?

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В Тульской области к имеющимся 33 разрешенным местам отдыха у воды на минувшей неделе добавились еще два - соответствующая информация появилась на сайте территориального управления Роспотребнадзора. Вообще в регионе муниципалитетами определено 65 зон рекреации на водных объектах, используемых для купания и отдыха населения. Их перечень имеется на сайтах администраций и регионального главка МЧС. Однако половина этих мест не прошла тесты на соответствие санитарным правилам, и купаться в водоемах там все же нельзя.

Заметим, что в самой Туле все девять зон, обозначенных для отдыха у воды, совпали с разрешениями санитарной службы. Калужанам повезло меньше: в мэрии областного центра в этот список еще в январе занесли 13 рекреационных зон, но разрешение для купания получили только три. Это парк "Мир" на Яченском водохранилище, Андреевский карьер и водоем базы отдыха "Лаврово-Песочня". К слову, все одобренные места отдыха оборудованы на средства арендаторов: там есть детские площадки, шезлонги, водные аттракционы, кафе. За безопасностью отдыхающих следят муниципальные спасатели и сотрудники компаний. Во время подготовки к купальному сезону арендаторы почистили эти водоемы, привели в порядок инфраструктуру пляжей и получили разрешительные документы на их эксплуатацию. В Брянске, как и в Туле, большинство мест отдыха у воды муниципальные. Всего определено семь таких мест, но одно так и не было одобрено санитарной службой. Это выход к Десне у железнодорожного вокзала: анализ воды в этом месте показал превышение нормативов по биологическим показателям в 11 раз. Там стоит запрещающий купание знак.

Но бывает и иначе. Например, в Тульской области на берегу водохранилища в городе Советске размещен знак "Зона отдыха. Пляжная зона", а прямо за ним растет огромный борщевик. На днях прокуратура в связи с гибелью мужчины на этом водохранилище в Щекинском районе начала проверку соблюдения законодательства, регламентирующего организацию летнего отдыха граждан на водных объектах. Прокуроры обследовали территорию пляжа, проверили наличие необходимого оборудования, в муниципалитете запросили документы об организации пляжа. На момент проверки спасателей на посту нигде не было, отсутствовали и санитарная сумка с медикаментами, громкоговоритель и даже бинокль. Не обнаружили проверяющие и термометра для воды и воздуха, флагштока и сигнальных флагов. На фоне некошеного бурьяна никто, похоже, и не думал размещать для посетителей информацию о возможности безопасного купания и отдыха, а также о режиме работы пляжа, прогнозах погоды и температуре воды и воздуха, схеме пляжа и зоны купания, номерах телефонов подразделений аварийно-спасательных служб или скорой медицинской помощи, полиции.

"По результатам проверки прокуратура города даст правовую оценку соблюдению владельцем пляжа требований действующего законодательства, примет комплекс мер прокурорского реагирования с целью обеспечения безопасного пребывания граждан на водных объектах", - пояснили в ведомстве.



"На территории должны работать спасательные посты, а дно водоема регулярно обследоваться водолазами"



Вообще довольно странно, что это место называется пляжем. Как пояснил "РГ" замначальника управления ГО - начальник спасательной станции Брянска Вячеслав Самойлов, пляж - это определенная инфраструктура. И прежде всего на территории должны работать спасательные посты со всем необходимым оборудованием, а дно регулярно обследоваться водолазами. Да и вообще места отдыха у воды - зона культурного отдыха.

"Конечно, велик соблазн искупаться в местах, не предназначенных для этого, - вздыхает Вячеслав Владимирович. - Проводим совместные рейды служб, отвечающих за безопасность людей на воде, в местах неорганизованного отдыха. Разъясняем и взрослым, и детям - особенно детям, - почему нельзя купаться где попало. На прошлой неделе были в Володарском районе, на этой поедем в Бежицкий. Ведь не просто так устанавливают знаки, что купаться запрещено: речь идет о здоровье, а иногда и жизни."



Такие рейды по местам неорганизованного отдыха сейчас проводятся во всех регионах ЦФО.

Справка "РГ"

В прокуратуре Тульской области рассказали, каким должен быть пляж для безопасного отдыха: