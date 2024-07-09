Туристов и местных жителей попросили экономить электричество в Крыму

Из-за постоянных отключений света туристов и местных жителей призвали экономить электричество. С таким заявлением выступил глава Крыма Сергей Аксенов.

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«Прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от одновременного включения мощных электроприборов либо включать их поочередно и экономно использовать электроэнергию», – обратился через соцсети Сергей Аксенов.



По его словам, отключения электричества вызваны аномальной жарой, однако, почему сети южного туристического региона не рассчитаны на летние температуры, глава Крыма не сказал.

Также часть муниципалитетов испытывает проблемы не только с электричеством, но и газом, например, курортная Алушта, где произошли коммунальные аварии.

Краснодарские же чиновники забыли о своих обещаниях и решили провести еще одно голосование.