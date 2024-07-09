Нашествие медуз-крестовиков зафиксировано на пляжах в Приморье: как обезопасить себя в воде

В последние недели у берегов Приморья стало заметно увеличение числа медуз-крестовиков, представляющих потенциальную опасность для купающихся. Эти медузы, активные в теплые месяцы, обитают на мелководье, и их жало способно вызвать серьезные аллергические реакции и токсические поражения у людей.

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«Увидеть и понять, что это именно крестовик, очень тяжело. Это маленькая круглая, не больше 5 см в диаметре, прозрачная медуза с розовым крестом наверху и обрамлением», – описывает крестовика начальник отдела содержания экзотических гидробионтов Приморского океанариума Антон Щербаков в беседе с РБК.



Первые случаи получения отдыхающими ожогов после встречи с медузами уже зафиксированы в больницах Владивостока. Также гостей и жителей Приморья предупреждают, что с повышением температуры морской воды в фазу активного размножения переходят и других ядовитые обитатели моря, такие как микроводоросли и рыба-фугу.

Медуза-крестовик является единственным опасным видом медузы на территории России, подчеркивает ученый. Она может вызвать три формы интоксикации: болевую, дыхательную и смешанную. Болевая форма проявляется сильными болями в мышцах и суставах после контакта с животным, в то время как дыхательная форма сопровождается аллергическими реакциями, затрагивающими дыхательные пути. Смешанная форма может привести к судорогам и нарушению рассудка, особенно при множественных ожогах.

Эксперт рекомендует отдыхающим избегать мест, где традиционно обитают медузы-крестовики – это морская трава и участки с небольшим распреснением воды, особенно около устьев рек и на мелководье. Таких мест, как Угловской залив, Санаторная и Чайка во Владивостоке, а также бухты Бабкина и Парис на Русском острове и бухта Тавайза в Уссурийском заливе, стоит избегать в период увеличения числа медуз.

В случае укуса медузы-крестовика рекомендуется немедленно покинуть море и тщательно промыть место ожога пресной водой. Важно избегать употребления алкоголя, так как это может усилить аллергические реакции на яд. Обработка места ожога пресной водой, спиртом или уксусом помогает снизить последствия контакта с медузой.

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