Как растущий турпоток в Россию изменил индустрию гостеприимства

С начала года объем пассажирских перевозок в самый западный регион страны увеличился почти на 20 процентов. К концу 2024-го Калининградскую область, по оценке региональных властей, могут посетить больше двух миллионов человек, что поставит исторический рекорд. Растущий турпоток не только вынудил индустрию изменить подход к бизнесу и подстроиться под тренды рынка, но и вскрыл инфраструктурные проблемы, которые в ближайшее время предстоит решить.

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Только за первое полугодие 2024-го в регион приехали больше 720 тысяч гостей из "большой" России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 12 процентов.

Параллельно увеличился средний чек. Сейчас в день туристы тратят от 2,5 до 3,5 тысячи рублей на человека. При этом выбирают преимущественно краткосрочные туры, продолжительность которых составляет не более четырех суток. В санаториях и на пляжах отдыхают чуть дольше - около недели.

Ограниченность по времени и высокий средний чек привели к трансформации туристического бизнеса. По мнению экспертов, сегодня гости хотят получить максимально концентрированный перечень услуг, при этом желательно, чтобы он был индивидуальным или, как сейчас говорят, кастомным.

"Стандартные экскурсионные туры уже не так актуальны, как пару лет назад. Мы все чаще подбираем индивидуальную программу под туристов, формируем компактные группы, чтобы повысить мобильность. Конкуренция на рынке серьезная. Выигрывает тот, кто предложит максимально неизбитый турмаршрут. Побережье Балтийского моря или Кафедральный собор многим приелись, ведь больше 40 процентов клиентов, по нашим данным, возвратные", - прокомментировала директор турфирмы Ольга Себелева.



С ней согласен калининградский гид Константин Аверин. По его словам, на текущий месяц все экскурсии забронированы практически на сто процентов. И это при условии, что гиды пытались сделать запас, ориентируясь на прошлогодний высокий спрос.

"В конкурентной борьбе побеждает интересный формат и качественный сервис. Если говорить о кастомных турах, то мы собираем группу не больше 18 человек. Это позволяет ездить на микроавтобусах и, самое главное, посещать небольшие камерные локации: музеи, колокольни, крафтовые сыроварни. Важны различные дополнения в виде качественной радиогарнитуры или, например, обеда с дегустацией, который заранее включаются в стоимость экскурсии. Такие мелочи влияют на общее впечатление", - заключил эксперт.



Много маршрутов разрабатывают под самостоятельных путешественников. Среди них - "Готическое кольцо" и "Полесское кольцо", которые ориентированы на восток Калининградской области. Их общая протяженность составляет больше 350 километров. Направления объединили свыше 40 кирх, замков, руинированных объектов и исторических зданий. По специальному QR-коду на информационных щитах туристы могут перечислить донаты на сохранение объектов культурного наследия. Многих такая концепция привлекает.

"Если проводить аналогию, то оба проекта представляют собой своеобразные ветки "метро". Готическая - условно красная, Полесская - зеленая. А исторические объекты - это "станции", на которых можно выйти, - рассказал "РГ" руководитель общественного движения "Хранители руин" Василий Плитин. - Наша идея заключается в том, что Калининградская область - один большой музей под открытым небом. Ведь руины могут быть интересны сами по себе. Далеко не всегда их разумно и целесообразно восстанавливать. Мы постарались вычленить самые знаковые архитектурные памятники, которые представляют наибольший интерес."



На волне туристического бума гостям российского эксклава следует быть предельно внимательными. "Серый" сектор активно работает и составляет конкуренцию официальным турагентствам и экскурсоводам, но при этом не предоставляет никаких гарантий.

"Нелегальные схемы сейчас особенно популярны. Не нужно платить налоги, получать лицензию на пассажирские перевозки и на ведение туристической деятельности. Не нужно платить за курсы подготовки экскурсоводов. Люди получают чистую прибыль. Однако качество услуг вызывает большие вопросы, а отдыхающие рискуют не только своими деньгами, но и порой здоровьем. Я бы советовал дважды подумать, прежде чем бронировать гида через сайты объявлений. Такие предложения нужно тщательно проверять", - подчеркнул руководитель калининградского юридического бюро Антон Цепин.



"Гостям нужен максимально разнообразный и индивидуальный перечень услуг."



Еще одна проблема - инфраструктурная ограниченность Калининградской области. Автомобилем через Литву туристам не проехать. На железной дороге квота - не более 250 пассажиров в одном составе, из-за чего билеты очень сильно растут в цене (около шести тысяч рублей за место в купе до Москвы) и быстро заканчиваются. Паромные мощности для перевозки пассажиров также практически отсутствуют.

Единственным вариантом остается самолет. Через аэропорт Храброво в год могут проходить до пяти миллионов человек. Сегодня воздушная гавань Калининграда постепенно приближается к лимиту. По этой причине региональные власти анонсировали модернизацию аэропорта. Начать ее должны в 2025 году. Это позволит увеличить пассажиропоток до семи миллионов человек и частично снимет логистические ограничения с региона.

Тем временем

В Российской гостиничной ассоциации полагают, что пока отсутствует импульс для резкого увеличения турпотока в Калининградскую область. Причина - в практически стопроцентной загрузке существующего гостиничного сектора в пиковые месяцы. Чтобы снять барьеры, необходимо дальше развивать инфраструктуру. Решением проблемы станет круглогодичный курорт "Белая Дюна", который будут строить в регионе по федеральному проекту "Пять морей и озеро Байкал".