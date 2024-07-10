Обстановку на российском пляже описали словами «это не Китай, это Анапа»

Переполненный центральный пляж Анапы попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

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На размещенных в сети кадрах видны толпы отдыхающих, многим из которых приходится загорать стоя. «Мест просто нет, офигеть! Но это не Китай, это город-курорт Анапа», — такими словами описал обстановку на российском пляже автор ролика.

Очевидец также добавил, что наплыв гостей его не смущает.

«Ребята, спасибо всем, кто приехал. Мы вас честно, от души, очень рады видеть», — признался мужчина.



В конце июня туристы обнаружили минометные мины на одном из пляжей Бугазской косы в Анапе. Испуганные отдыхающие вызвали на место полицию.