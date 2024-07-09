«Красная Поляна» зафиксировала рост турпотока после старта бронирования на зиму

Курорт "Красная Поляна" дал старт бронированию на зимний сезон 5 июля, за четыре дня зафиксирован прирост турпотока в 20% в сравнении с 2023 годом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе горного курорта.

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"Старт бронирований на зимний сезон 2024/2025 был дан 5 июля. Эти четыре дня мы фиксируем не только положительную динамику спроса от гостей, но и видим прирост турпотока на указанный период. Рост по сравнению с прошлым годом составляет 20%", - цитирует пресс-служба директора по продажам курорта Анастасию Молочкову.



Отмечается, что самым популярным зимним периодом среди туристов остается Новый год и январские каникулы. Также гости предпочитают приезжать на курорт в конце февраля и в начале марта. Выделяется отдельная группа туристов, предпочитающая приезжать после Рождества.

"Это время, когда основной турпоток уже возвращается в свои города и есть небольшое "окно" покататься на склонах, где будет относительно немноголюдно", - пояснили в пресс-службе.



Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2023 году его посетили почти 7,6 млн туристов. В летний сезон гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными в городе среди туристов являются горнолыжные курорты.