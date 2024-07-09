В России на четверть выросло число зарубежных бронирований в августе

Специалисты туррынка выяснили, что в августе большее число россиян намерены отправиться на отдых за границу. Доля зарубежных направлений выросла на 25% и составила 35% от всех бронирований последнего летнего месяца.

© РИА Новости

Среди российских городов наибольшим спросом в августе пользуется Санкт-Петербург — на его долю приходится 14% заказов, пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Следом идёт Сочи (13,1% бронирований), Москва (12,9%), Калининград (3,2%), Казань (3,1%) Владивосток (2,5%), Нижний Новгород (2,0%) и др.

Среди зарубежных направлений самым востребованным в августе оказался Стамбул — на него пришлось 5,7% бронирований. Далее идут Тбилиси (3,7%), итальянский курорт Римини (3,4%), Рим (2,8%), Токио (2,6%), Будапешт (2,2%), Милан (2,1%), Париж (2,0%) и др.

Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с НСН рассказал об интересе туристов к Байкалу и Краснодарскому краю.