В России создали приложение для планирования туристических маршрутов

Студент Московского авиационного института (МАИ) разработал приложение, которое поможет путешественникам планировать туристические маршруты по России. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе вуза.

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«Студент института №3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика» МАИ Тимур Юсупов разработал приложение, которое поможет туристическим группам ориентироваться на местности и планировать маршруты походов по России. Приложение имеет функцию определения не только координат, но и высоты, на которой находится пользователь, а также дает возможность увидеть все доступные для туристов треки в каждом конкретном районе», – говорится в сообщении.



В пресс-службе вуза уточнили, что на маршрутах в приложении планируется отмечать основные достопримечательности, в том числе – исторические, природные, культурные, а также опасные участки, например, – ареалы обитания медведей и других хищников. Дополнить эту информацию сможет любой пользователь.

«Моя разработка – это туристический навигатор нового рода. Раньше чтобы спланировать поход по новому для себя маршруту, туристам приходилось искать в интернете отчеты о прохождениях, сопоставлять различные варианты треков и продолжительность пути в каждом конкретном случае. Такой анализ отнимал много времени. Моя идея состоит в том, чтобы прямо на карте в навигаторе смотреть все маршруты, которые здесь были проложены. Это сделает мир туризма чуть более открытым и доступным», – приводит пресс-служба слова разработчика, студента института №3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика» МАИ Тимура Юсупова.



В вузе добавили, что в этом году создатель приложения планирует закончить работу над первым его вариантом и выйти на сотрудничество с российской компанией, занимающейся созданием картографического ПО.