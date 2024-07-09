В России создали приложение для планирования туристических маршрутов

В МАИ создали приложение для планирования туристических маршрутов по России
Студент Московского авиационного института (МАИ) разработал приложение, которое поможет путешественникам планировать туристические маршруты по России. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе вуза.
«Студент института №3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика» МАИ Тимур Юсупов разработал приложение, которое поможет туристическим группам ориентироваться на местности и планировать маршруты походов по России. Приложение имеет функцию определения не только координат, но и высоты, на которой находится пользователь, а также дает возможность увидеть все доступные для туристов треки в каждом конкретном районе», – говорится в сообщении.
В пресс-службе вуза уточнили, что на маршрутах в приложении планируется отмечать основные достопримечательности, в том числе – исторические, природные, культурные, а также опасные участки, например, – ареалы обитания медведей и других хищников. Дополнить эту информацию сможет любой пользователь.
«Моя разработка – это туристический навигатор нового рода. Раньше чтобы спланировать поход по новому для себя маршруту, туристам приходилось искать в интернете отчеты о прохождениях, сопоставлять различные варианты треков и продолжительность пути в каждом конкретном случае. Такой анализ отнимал много времени. Моя идея состоит в том, чтобы прямо на карте в навигаторе смотреть все маршруты, которые здесь были проложены. Это сделает мир туризма чуть более открытым и доступным», – приводит пресс-служба слова разработчика, студента института №3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика» МАИ Тимура Юсупова.
В вузе добавили, что в этом году создатель приложения планирует закончить работу над первым его вариантом и выйти на сотрудничество с российской компанией, занимающейся созданием картографического ПО.