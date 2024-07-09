В Евпатории до особого распоряжения не будет горячей воды и развлечений

Глава Евпатории Александр Юрьев рассказал об ограничениях в городе. Не будет горячей воды, а также возможны ограничения в энергоснабжении развлекательных объектов.

«Ситуация с подачей воды связана с увеличением ее разбора в курортный сезон и медленным наполнением накопительных резервуаров на фоне работ по замене участка центрального водовода», – рассказал «ФедералПресс» Александр Юрьев.



Также, по его словам, из-за жары и нагрузок возникли проблемы с энергоснабжением. Когда туристы и местные жители получат блага цивилизации в виде горячей воды и стабильного света, неизвестно.

Как и руководитель республики, глава Евпатории не уточнил, почему энергосети не рассчитаны на летние температуры. Тем временем в Крыму на фоне туристического сезона намечается коллапс.