На Среднем Урале выросло количество посуточных бронирований домов с бассейнами

По итогам июня 2024 года предложение домов с бассейнами в Свердловской области увеличилось на 11%, а количество бронирований – на 65%. Средняя стоимость проживания в доме с бассейном в уральском регионе составила 8,4 тыс. рублей в сутки, сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе «Авито Путешествия».

Кроме того, по данным аналитиков, Свердловская область по итогам июня 2024 года вошла в топ-10 популярных направлений для бронирования домов с бассейнами. Уральский регион занял 8 строчку рейтинга с долей бронирования 3%.

«Такой всплеск количества бронирований домов с бассейнами в начале лета связан с началом сезона отпусков, а также во многих регионах только в июне установилась комфортная температура для отдыха на воде. При этом, рост количества таких объектов просто статистически увеличил вероятность их посуточной аренды. К снижению средней стоимости домов с бассейнами привело увеличение предложения, что также поспособствовало росту популярности таких домов», — рассказал руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.



Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что в Екатеринбурге резко вырос спрос на аренду загородных домов и дач. Рост интереса екатеринбуржцев к загородной аренде в результате подстегнул спрос на клининговые услуги и ремонтные работы.