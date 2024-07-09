4,5 млн туристов ожидают в Нижегородской области в 2024 году. Такое плановое количество гостей региона назвали в областном министерстве туризма и промыслов.

Согласно статистическим данным, с каждым годом число туристов растет. Так, в 2019 году регион посетили 2,9 млн человек, а в 2023 — 4,1 млн.

В прошлом году объем услуг в туристической отрасли достиг свыше 18 млрд рублей. Сейчас в отрасли работают 22,4 тысячи нижегородцев. Они предлагают туристам более 400 экскурсионных маршрутов.

Напомним, что сейчас в Нижегородской области загрузка отелей, гостиниц и хостелов составляет 97%. А в целом на июль в регионе уже забронировали около 90% номерного фонда.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что туристический сбор пока не планируют вводить в Нижегородской области в 2024 году.