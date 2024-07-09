В Кургане заработали два муниципальных пляжа

С 9 июля у жителей Кургана для купания есть два официальных пляжа, на которых результаты проб воды и песка там соответствуют нормам. Это «Бабьи пески» в ЦПКиО и «Голубые озёра». Этой информацией поделились в горадминистрации.

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В мэрии сообщили, что место для отдыха и купания граждан на бульваре Солнечном откроют после того, как будут получены результаты исследований проб воды и песка.

На официальных пляжах было обследовано дно водоёмов, очищено от мусора, проведена ревизия кабинок для переодевания, скамеек и урн, прорыхлен песок, оборудованы места для купания детей (их границы обозначены буйками). Каждый день на этих пляжах дежурят спасатели.

Городские власти отметили, что все муниципальные места отдыха и купания оборудованы биотуалетами: на Голубых озерах их теперь четыре.

Мэрия Кургана просит местных жителей купаться только в официальных местах. В этом году их три: «Бабьи пески», «Голубые озёра» и место отдыха на бульваре Солнечном.

Ранее сообщалось, что на набережной реки Тобол в Кургане появятся новые арт-объекты.

Кроме того, в Ульяновске ищут место для купания на Волге, так как Центральный пляж опять закрыт.