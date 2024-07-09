Тюменский бизнес инвестирует 10 миллиардов в термальный курорт

Акционеры тюменской базы отдыха «Верхний бор» вложат 10 млрд рублей в создание крупного термального курорта. Бизнес уже заключил соглашение на получение кредита.

«Наши наработки, разумная экономическая политика обещают состоятельность проекта, который понравится горожанам, бизнесменам и властям», – цитирует «УралПолит.Ru» акционера компании Владимира Пискайкина.



Собственник планирует реконструировать действующую базу отдыха и расширить комплекс. Дополнительно построят 60 коттеджей, гостиницу на 140 номеров и глэмпинг-парк. Также создадут пешеходную зону с выходом на площадь с амфитеатром.

Это не единственный крупный туристический инвестиционный проект в Тюменской области. Рядом с селом Кулаково компания «Новая Земля» планирует создать термально-туристический комплекс «Кипрея» нового парково-развлекательного типа. Инвестор хочет построить на данной территории сафари-парк, конно-спортивный комплекс, ярмарку, гоночную трассу, авиаполосу для воздушных прогулок, банные комплексы и многое другое.

В Тюменской области власти определили приоритетные проекты, направленные на развитие туризма. Какие курорты и комплексы запустят на территории региона, а также сколько гостиниц откроют – выяснил «ФедералПресс».

По данным департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, в 2023 году регион посетили 3,6 млн туристов. Из каких субъектов РФ приезжают в регион – читайте в нашем материале.