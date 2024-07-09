В Башкирии на сложных туристских маршрутах вводится обязательное сопровождение

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О туристской деятельности в Республике Башкортостан». Об этом сообщает пресс-служба Курултая.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что изменения касаются сложных туристских маршрутов, требующих специального сопровождения. Определять такие маршруты и размещать сведения о них на своем сайте будет министерство предпринимательства и туризма. Сопровождать группу будет инструктор-проводник, который пройдет соответствующую аттестацию.

Также закрепляются общие положения, регулирующие региональный государственный контроль за соблюдением требований к деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

Спикер парламента уверен, что сопровождение групп сделает туризм в Башкирии безопасным и будет способствовать развитию отрасли.

«Покорить гору или спуститься в пещеру в выходной день для многих жителей республики стало привычным делом. Важнейшая задача – сделать туристские тропы безопасными, – сказал Константин Толкачев. – Турист должен знать, куда он идет, и сопоставлять свои физические возможности со сложностью маршрута. Маршруты повышенной сложности, где не обойтись без подготовки и специального снаряжения, должны иметь особую маркировку и поддержку в виде сопровождения профессионального проводника».



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