Эксперт рассказал, где на Черном море можно отдохнуть с детьми

Выбор черноморского курорта для отдыха с детьми зависит от предпочтений и потребностей семьи, рассказал "РГ" доцент Финансового университета при Правительстве Петр Щербаченко.

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Например, говорит он, курорты Ялта и Алушта в Крыму известны своими красивыми пляжами, уникальными достопримечательностями и теплым климатом. Там работают аквапарки и дельфинарии, проходят интересные экскурсии: можно отправиться в горы, побывать в заповеднике, пещерах или замках.

Также для отдыха с детьми, по его словам, подходит Анапа Краснодарского края. Этот черноморский курорт славится своими песчаными пляжами, благоприятным климатом и разнообразными развлечениями для детей. Здесь можно посетить детские парки аттракционов, аквапарки.

Совместить пляжный и активный отдых семья с детьми сможет и в Сочи. Там есть парки аттракционов, горные лыжные курорты, ботанический сад, дельфинарий и многое другое.

Наконец, живописными пейзажами, чистым морем и уютными пляжами славится Геленджик, где также есть аттракционы, а еще - зоопарк и даже канатная дорога.

Родителям, которые планируют отдых с детьми, Щербаченко рекомендовал учитывать несколько важных моментов.

При выборе места отдыха необходимо обратить внимание на климатические условия, убедиться, что у детей нет аллергии на растения, которые цветут в этом регионе. Также важно проверить уровень безопасности в выбранном месте отдыха, удостовериться в доступности медицинской помощи. Важно знать, где находятся ближайшие медицинские учреждения и аптеки. Где можно сдать анализы при необходимости.

При выборе отеля или курорта стоит обратить внимание на наличие инфраструктуры для детей, подчеркнул эксперт. "Детские бассейны, игровые площадки, анимационные программы - все это сделает отдых более приятным и увлекательным для детей", - уверен Щербаченко.

И наконец, отметил он, нужно заранее выяснить, есть ли в отеле или ресторанах детские меню или возможность заказать детское питание.

"Учитывая эти моменты при планировании отдыха, вы сможете сделать вашу поездку более комфортной и приятной для всей семьи", - заключил эксперт.



Между тем, подчеркнул Щербаченко, переориентация туристов на внутренние направления позитивно сказывается на гостиничном бизнесе в России. Так, доходы от коллективных средств размещения в России, по его словам, выросли на 30% до 179 млрд рублей за январь-март 2024 года, а количество ночевок увеличилось на 12% до 62 млн.