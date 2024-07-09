Что посмотреть в Екатеринбурге? Путеводитель по лучшим местам

Екатеринбург входит в пятерку самых популярных городов у россиян. В любое время года сюда приезжают, чтобы посетить места, связанные с трагическим финалом истории последнего российского императора Николая II, побывать в музее первого президента России Бориса Ельцина, подняться на смотровую площадку небоскреба «Высоцкий» и, конечно, попробовать уральскую кухню. Главные достопримечательности Екатеринбурга — в путеводителе «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Как добраться до Екатеринбурга

Добраться из Москвы в Екатеринбург можно тремя способами: на автомобиле, на поезде или на самолете.

На машине

Расстояние от Москвы до Екатеринбурга составляет 1775 километров. Добраться в город из столицы России можно тремя путями:

По трассе М-8 «Холмогоры», а затем по шоссе Р-243 и Р-242. Этот путь проходит через Ярославль, Кострому, Киров и Пермь;

По платной трассе М-12 «Восток», а затем у Перми возвращаемся на шоссе Р-242. Маршрут лежит через Владимир, Арзамас, Казань и Набережные Челны;

По трассе М-5 «Урал» через Рязань, Пензу, Самару, Уфу и Челябинск.

В любом случае в дороге придется провести более 23 часов (без учета пробок и перерывов), поэтому стоит заранее продумать места отдыха и ночлега.

На поезде

На поезде из Москвы в Екатеринбург можно доехать за сутки. Ежедневно в столицу Урала отправляется несколько рейсов с Ярославского и Казанского вокзалов.

Самый быстрый поезд до Екатеринбурга идет 23 часа 59 минут — это 056М Москва — Екатеринбург. Он следует от Казанского вокзала до станции «Екатеринбург-Пассажирский», которая находится в Вокзальном микрорайоне города. Билет в плацкартный вагон в середине июля стоит от 5204 рублей, в купейный — от 8060 рублей;

Фирменный поезд «Россия» 002Э отправляется с Ярославского вокзала в 01:00 и прибывает в столицу Урала в 11:30 (время в пути — сутки и девять часов). Стоимость плацкартного билета — от 5454 рублей, а в купе — от 9408 рублей.

На самолете

Дорога в Екатеринбург из Москвы на самолете занимает от 2 часов 15 минут. В среднем один билет без багажа обойдется в 5410 рублей (по данным известного сервиса для покупки авиабилетов). Ежедневно в столицу Урала отправляются более 20 прямых рейсов, большинство — из аэропорта Шереметьево.

Зачем ехать в Екатеринбург

В Екатеринбург приезжают все больше и больше туристов. В прошлом году он Санкт-Петербурга, Казани и Адлера. По данным сервисов MTC Travel и Bronevik, два процента бронирований россиян пришлись именно на столицу Урала.

Цены на отели и другие объекты размещения в Екатеринбурге летом 2024 года в среднем составляют около 5500 рублей на двоих в сутки.

Есть несколько основных причин, по которым путешественникам так нравится город.

Транспортная доступность

Из Москвы в Екатеринбург можно за пару часов долететь на самолете или за сутки доехать на поезде.

Богатая история

Екатеринбург был основан Петром I в 1723 году. Российский император назвал город в честь своей жены Екатерины I. Все шло к тому, что городу суждено было превратиться в промышленный центр, поставляющий металл и оружие для нужд Российской империи. Однако Екатеринбург сильно преобразился и стал не только промышленным, но и важным культурно-историческим центром страны. За три века своей истории он дважды менял название, получил статус столицы Урала и даже пережил золотую лихорадку.

Местная кухня

В Екатеринбурге развивается локальная гастрономия: там можно не только попробовать знаменитые уральские пельмени, но и научиться их готовить на мастер-классе. Кроме того, в столице Урала обязательно стоит хоть раз купить пироги и шаньги.

Достопримечательности города

Екатеринбург — это промышленный, культурный и научно-образовательный центр мирового значения. Любители истории смогут посетить древние места и памятники. Город известен и как родина русского рока, и как центр уральского стрит-арта.

Здесь расположены более 60 музеев и несколько сотен памятников истории и архитектуры, благодаря которым город внесен в список исторических центров России. Каждый из памятников уникален, посетить их все за одну поездку крайне сложно — всего в Екатеринбурге 800 объектов культурного наследия. Туристы, интересующиеся искусством, останутся довольны посещением местных художественных галерей, музеев и театров, которых в городе десятки — например, у путешественников популярны Театр оперы и балета, а также Музей кукол и детской книги.

«Чем бы ни интересовался турист — спортом, литературой, космосостроением, промышленностью или историей, Екатеринбург не только утолит любопытство, но и предложит новый материал для изучения. При этом хорошо узнать Екатеринбург за один визит вряд ли получится: в городе слишком много объектов, которые стоит увидеть», — рассказала «Ленте.ру» PR-менеджер сервиса бронирования МТС Travel Анастасия Яковлева.



Религиозные и исторические достопримечательности

Храм-на-Крови

Где находится: Царская улица, 10;

Часы работы: ежедневно с 7:00 до 23:00;

Дополнительно: по храму проводят экскурсии, также при нем работает музей Святой царской семьи с личными вещами Николая II, его супруги и детей.

Как отметила в беседе с «Лентой.ру» руководитель проекта «Экскурсионные туры» ГК «Слетать.ру» Ксения Андрианкова, Екатеринбург называют «Русской Голгофой», поскольку именно там вместе с казненной в 1918 году семьей последнего российского императора Николая II пресеклась династия Романовых. Семью расстреляли в подвале Ипатьевского дома, который позже был разрушен, а на его месте в 2003 году завершили строительство Храма-на-Крови. Сегодня он является местом паломничества верующих и одной из самых известных церквей города. Внутри можно увидеть гигантские фотографии царской семьи.

«Объект отличается уникальной планировкой в два уровня. Нижний уровень символизирует "расстрельную комнату" в подвале Ипатьевского дома, а верхний, высокий, со множеством окон — неугасимую лампаду, которая зажжена в память о трагических событиях», — отметила собеседница.



Ганина Яма

Где находится: поселок Шувакиш, урочище Ганина Яма;

Дополнительно: гуляя вокруг монастыря в урочище Ганина Яма, можно увидеть фотографии этапов его строительства. Кроме того, здесь работают музей царской семьи, монастырская трапезная и отель.

Ганина Яма — место с трагической историей. Именно сюда в 1918 году, после расстрела в подвале Ипатьевского дома, были привезены останки последнего российского императора Николая II и членов его семьи. Как считают историки, тела сбросили в шахту.

На месте Ганиной Ямы возведен уникальный храмовый комплекс с семью деревянными храмами, по количеству убитых членов царской семьи — монастырь в честь святых Царственных страстотерпцев. На его территории находится Поклонный крест и действует православный паломнический центр.

«Чаще всего Ганину Яму посещают верующие и паломники. Но это место подойдет и тем, кто хочет побыть в уединении и погулять по густому уральскому лесу», — рассказала Анастасия Яковлева.



Площадь 1905 года

Где находится: в центре города, на правом берегу реки Исеть;

Кому понравится: тем, кто хочет познакомиться с историей и культурой Урала;

Дополнительно: здесь часто проходят городские праздники и фестивали.

Площадь 1905 года, названная в честь событий революции 1905 года, находится в самом центре города и является важным историческим местом. В 1770-х на площади был построен Богоявленский собор. В советское время храм снесли, а на его месте один за другим возводили дюжину монументов разных эпох, которые сменяли друг друга: от памятника императору Александру II до «Ваньки голого» (памятника «Освобожденному труду»). Сегодня Площадь 1905 года находится напротив здания администрации Екатеринбурга, а рядом берет начало пешеходная зона улицы Вайнера.

«В XVIII веке на этой площади велась оживленная торговля, в начале XX века — проходили демонстрации, а сейчас горожане собираются там на праздники и фестивали», — рассказали «Ленте.ру» эксперты сервиса путешествий «Туту».



PR-менеджер «Яндекс. Путешествий» Дарья Шулик уточнила, что Площадь 1905 года в центре города — то место, где в июле 2024-го пройдет посвященный еде и путешествиям фестиваль «Жизнь на колесах». В рамках мероприятия посетители смогут увидеть парад фуд-траков, посетить мастер-класс по приготовлению летних блюд, а также отправиться в уникальное путешествие по Уралу и России в рамках лектория и многое другое.

Культурные достопримечательности

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Где находится: улица Воеводина, 5;

Часы работы: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье — с 11:00 до 19:00. Понедельник, вторник — не работает;

Стоимость билетов: от 100 до 500 рублей;

Кому понравится: тем, кто увлекается мировой культурой;

Дополнительно: музей проводит временные выставки и культурные мероприятия, что делает его важным культурным центром города.

Отличительная особенность Екатеринбургского музея изобразительных искусств — в том, что он считается одним из самых крупных в России и крупнейшим художественным музеем на Урале. Как отметила в беседе с «Лентой.ру» PR-менеджер «Яндекс. Путешествий» Дарья Шулик, именно там хранится уникальный Каслинский чугунный павильон: он состоит из полутора тысяч отдельных чугунных элементов и скульптурных композиций, вес которых составляет примерно 20 тонн.

«Этот павильон был создан руками уральских мастеров и в свое время получил признание на Всемирной выставке в Париже, которая проходила в 1900 году. В 1978 году ЮНЕСКО признало его единственным в своем роде архитектурным сооружением из чугуна, которое находится в музейной коллекции», — добавила Дарья Шулик.



Анастасия Яковлева отметила, что в музее хранятся произведения западноевропейского искусства XIV-XIX веков, русской иконописи и русского искусства XVII-XX веков, художественного авангарда 1910-1920-х годов, отечественного искусства 1920-2000 годов и декоративно-прикладного искусства Урала. Эксперты сервиса путешествий «Туту» посоветовали закладывать на посещение Екатеринбургского музея изобразительных искусств как минимум несколько часов — будет много всего интересного.

Центр «Эрмитаж-Урал»

Где находится: улица Вайнера, 11;

Часы работы: со вторника по воскресенье — с 11:00 до 20:00. Понедельник — выходной;

Стоимость билетов: от 100 до 500 рублей;

Кому понравится: тем, кто увлекается мировой культурой.

Центр «Эрмитаж-Урал» — это филиал Екатеринбургского музея изобразительных искусств, расположенный на улице Вайнера (одна из старейших улиц) в центре города. В годы Великой Отечественной войны сотрудники Государственного Эрмитажа смогли организовать эвакуацию коллекций из Ленинграда (теперь Санкт-Петербурга) на Урал. Ранее это здание было известно как Свердловская картинная галерея, это памятник архитектуры, спроектированный Константином Бабыкиным. Как отметила Дарья Шулик, большинство экспозиций посвящено западноевропейскому искусству. Там можно увидеть работы таких известных художников, как Клод Моне, Камиль Писсарро, Эдгар Дега, Винсент Ван Гог и других.

Музей истории и археологии Урала

Где находится: проспект Ленина, 69, корпус 10 (первый этаж);

Часы работы: вторник, среда — с 10:00 до 18:00, четверг — с 12:00 до 19:00, пятница — с 10:00 до 18:00, суббота, воскресенье — с 11:00 до 18:00. Понедельник — выходной;

Стоимость билетов: от 100 до 1800 рублей;

Кому понравится: тем, кто увлекается тайнами прошлого.

В Музее истории и археологии Урала хранится уникальное сокровище — Большой Шигирский идол, который вдвое старше Стоунхенджа и египетских пирамид. Его возраст насчитывает примерно 11 тысяч лет — Большой Шигирский идол относится к периоду мезолита. Эта древняя деревянная скульптура была обнаружена в 1890 году рабочими золотого прииска во время «золотой лихорадки».

«Большой Шигирский идол покрыт загадочными узорами, среди которых выделяются как минимум семь отдельных персонажей. Это натолкнуло ученых на мысль о том, что орнамент скульптуры, возможно, является лунным календарем», — рассказала Дарья Шулик.



Впрочем, Большой Шигирский идол — не единственное сокровище музея: там также хранится коллекция других уникальных экспонатов. Здесь можно увидеть традиционное жилище народа манси (малочисленный народ в России, коренные жители Ханты-Мансийского Автономного Округа — Югры), русскую избу и башкирскую юрту. Также в музее представлены птицевидные идолы иткульской культуры, датируемые первым тысячелетием до нашей эры. Кроме того, экспозиция музея позволяет познакомиться с жизнью екатеринбургских купцов и старообрядцев в XVIII-XIX веках.

Музей Высоцкого

Где находится: улица Малышева, 51;

Часы работы: со вторника по пятницу — с 11:00 до 20:00, в субботу и воскресенье — с 10:00 до 20:00. Понедельник — выходной;

Стоимость билетов: от 100 до 200 рублей;

Кому понравится: поклонникам творчества знаменитого поэта;

Дополнительно: стоит заглянуть на смотровую площадку небоскреба «Высоцкий» — отсюда панорама простирается вдаль на 25 километров.

Музей занимает два верхних этажа небоскреба «Высоцкий» (одно из самых больших зданий в России) и был основан в 2013 году поклонником творчества поэта Андреем Гавриловским. Вскоре после открытия Московский музей Высоцкого также внес свой вклад, предоставив три десятка экспонатов. В музее в Екатеринбурге можно увидеть уникальные предметы, которых нет больше нигде в мире. Например, знаменитый Mercedes 350W 116, который когда-то принадлежал Владимиру Высоцкому. Сын артиста передал туда некоторые личные вещи отца, включая его последнее стихотворение.

«В 2016 году коллекция музея пополнилась иконами, картинами и украшениями, которые ранее принадлежали семье Высоцкого и были приобретены на аукционе в Париже», — рассказала Дарья Шулик.



Где находится: улица Бориса Ельцина, 3;

Часы работы: со вторника по воскресенье — с 10:00 до 21:00. Понедельник — выходной;

Стоимость билетов: от 150 до 400 рублей. Есть семейный билет (два взрослых плюс один или два ребенка) — 600 рублей;

Кому понравится: тем, кто интересуется современной историей России;

Дополнительно: в арт-галерее Ельцин-центра демонстрируются произведения искусства XX и XXI веков.

Первый президент России сыграл ключевую роль в истории Екатеринбурга, многие значимые объекты были построены по его непосредственному распоряжению. Во-многом благодаря этому в Екатеринбурге был возведен Ельцин-центр, где размещается музей Бориса Ельцина. Благодаря документам, артефактам, медиапрограммам и интерактивному оборудованию посетители могут окунуться в атмосферу 90-х и узнать много интересных фактов о жизни первого президента России.

Природные достопримечательности

Шарташский лесной парк

Где находится: улица Отдыха;

Кому понравится: любителям прогулок и отдыха на природе;

Дополнительно: праздники и фестивали — например, в честь дня Ивана Купалы.

Шарташский лесной парк — это место с уникальной природой. Его главная достопримечательность — древнейшее озеро Шарташ, на берегу которого остались следы пребывания людей еще со времен позднего неолита. По мнению ученых, водоем образовался около миллиона лет назад.

Еще один величественный памятник природы — это каменные палатки. Необычная форма этих скал образовалась под воздействием ветра, воды и температурных колебаний. Высота каменных палаток достигает 12 метров, а вместе с земляным холмом, на котором они находятся, составляет до 25 метров.

«В лесопарковой зоне можно найти уникальных представителей флоры и фауны. Многие местные обитатели внесены в Красную книгу», — уточнила Дарья Шулик.



Как отметили в компании FUN&SUN, Шарташский лесной парк привлекает любителей природы, туристов и местных жителей благодаря своим живописным ландшафтам и многочисленным легендам, связанным с каменными палатками. Сегодня Шарташскому лесному парку присвоен статус особо охраняемой природной территорией областного значения. Здесь можно погулять, покататься на велосипеде, заняться спортом, отправиться на рыбалку, понаблюдать за змеями, белками, лисами и зайцами, а также полюбоваться местными пейзажами — скалами, соснами и папоротниками.

Спортивные объекты

Стадион «Екатеринбург Арена»

Где находится: улица Репина, 5;

Кому понравится: любителям спорта;

Дополнительно: хотите увидеть места на стадионе, скрытые от обычных посетителей — запишитесь на обзорную экскурсию.

«Екатеринбург Арена» считается одним из самых больших в России и крупнейшим в Уральском федеральном округе спортивным комплексом, предназначенным для проведения спортивных соревнований и зрелищных мероприятий. Как отмечает Анастасия Яковлева, история локации ведется с 1900 года: изначально здесь располагался велодром уральского купца Агафурова.

Сам стадион построили в период с 1953 по 1957 год, а 2006 по 2011-й — реконструировали. Сегодня он служит домашней ареной для футбольного клуба «Урал».

Стадион имеет статус объекта культурного наследия и включен в список памятников культуры государственного значения. Он может вместить до 35 тысяч зрителей благодаря своим сборно-разборным трибунам.

«Сегодня "Екатеринбург Арена" входит в список памятников культуры государственного значения и поддерживает статус объекта культурного наследия. В 2018 году на стадионе прошли четыре матча группового этапа Чемпионата мира по футболу», — отметила Анастасия Яковлева.



Улицы и памятники

Улица Вайнера

Где находится: Центральный район Екатеринбурга;

Кому понравится: тем, кто хочет сполна ощутить уникальную атмосферу столицы Урала.

В Екатеринбурге обязательно стоит посетить улицу Вайнера — это одна из старейших улиц города, местный Арбат, который привлекает прогулочной зоной с купеческими домами, культурными композициями, отреставрированными особняками помещиков и магазинами. Например, ярко-голубой дом Севастьянова (Дом профсоюзов) за свою архитектурную неповторимость и эстетику внесен в список культурного наследия России. Его изображение отчеканено в памятных серебряных монетах Центробанка серии «Памятники архитектуры России».

Литературный квартал

Где находится: Центральный район Екатеринбурга;

Кому понравится: тем, кто увлекается литературой и стариной.

Литературный квартал в Екатеринбурге привлекает множество туристов своей уникальной атмосферой и богатым культурным наследием. Это место, где можно погрузиться в мир литературы и искусства, насладиться красивыми пейзажами и узнать больше об истории города. Здесь можно увидеть старинные особняки знаменитых отечественных писателей — Дмитрия Мамина-Сибиряка, Павла Бажова и других.

Для любителей прогулок на свежем воздухе в квартале есть парки и скверы, где можно насладиться природой и тишиной. Один из них — парк имени Маяковского, который славится своими живописными аллеями и фонтанами. Литературный квартал также известен своими кафе и ресторанами, где можно попробовать блюда местной кухни и провести время в уютной обстановке. Некоторые заведения имеют свою историю и являются популярными местами встреч среди местных жителей.

Обелиск «Европа — Азия»

Где находится: Новомосковский тракт, 17-й километр;

Кому понравится: путешественникам, мечтающим объездить весь мир.

Урал в целом и Уральские горы в частности находятся на границе Европы и Азии. А на въезде в Екатеринбург есть уникальное место, где можно переместиться из одной части света в другую, сделав всего один шаг. Эта символическая точка пересечения европейско-азиатской границы на Новомосковском тракте отмечена обелиском «Европа — Азия».

В основании символа заложены два камня, символизирующие единение двух частей света: один был привезен с самой крайней точки Европы — мыса Рока, другой — с самого края азиатской части континента — мыса Дежнева.