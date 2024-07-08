Что посмотреть в Горячем Ключе: не все места понравятся туристам

Горячий Ключ не всеми воспринимается как туристический город, так как он расположен не на берегу Черного моря. Однако здесь достаточно известные лечебницы, круглогодичный курорт. Впрочем, далеко не все части муниципалитета обрадуют туристов. «ФедералПресс» в нескольких фотографиях передает атмосферу Горячего Ключа.

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Центр Горячего Ключа встречает туристов зданием администрации, выгоревшими газонами, а также разбитыми бордюрами. Складывается ощущение, что в этом городе о поливе пока не слышали.

Здание администрации, скажем прямо, выглядит странно из-за разбитой лестницы. К слову, пандус или кнопку вызова сотрудников для маломобильных граждан мы так и не нашли.

Впрочем, выцветшие газоны и разрушенные бордюры не покидают туристов даже у здания администрации.

Но стоит отметить мурал, который расположен слева от администрации. Действительно завораживает, что по качеству, что по идее.

Одной из главных визитных карточек города, конечно же, является одноименный завод по производству минеральной воды.

По городу можно встретить вот такие баки, которые обычно ставятся зимой, чтобы посыпать дорожки при гололеде. Но на дворе середина июля, а песок все еще на месте: видимо, ждет следующей зимы. Обратите внимание на качество благоустройства вокруг. Фотография сделана справа от администрации, буквально в нескольких шагах от здания чиновников.

Достаточно интересное место – Круглое озеро. Не обращайте внимание на камыш, он почти везде, за исключением пляжа.

Людей достаточно много, развлечений тоже хватает, в том числе и платных. Куда же без катамаранов, которые плавают вплотную к купающимся.

Но самое главное – это пансионаты и лечебницы, которые пользуются круглогодичным спросом. Воздух тут действительно чистый, а прогулочная зона растянулась на несколько десятков километров. Пожалуй, это единственная часть города, которую можно порекомендовать туристам.