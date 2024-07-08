В Крыму глубина бронирования отелей выросла до 180 дней

Глубина бронирования отелей в Крыму в сравнении с периодом двух-трехлетней давности выросла с двух недель до 120-180 дней, единичные отмены наблюдаются в связи с тем, что туристы переносят срок заезда на более поздний, сообщил ТАСС заместитель министра курортов и туризма республики Сергей Гулюк.

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"Порядка двух-трех лет последних глубина бронирования была максимум две недели, сейчас глубина бронирования, многие отельеры замечают, что это 120, 130 дней, есть отели, у некоторых 180 дней. Люди начали планировать заблаговременно свой отдых", - сказал собеседник агентства.



По словам заместителя министра курортов и туризма республики, ожидается, что в 2024 году число туристов, посетивших полуостров, составит не менее 5,2 млн человек. Турпоток на таком же уровне фиксировали по итогам 2023 года.

Прирост числа туристов и загрузка отелей в межсезонье

В начале июля в Российском союзе туриндустрии отмечали, что спад бронирования туров на Крымский полуостров и в Дагестан сохраняется спустя неделю трагических событий в этих регионах 23 июня: атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь и террористических актов в Дербенте и Махачкале. По данным, предоставленным одним из крупнейших туроператоров "Алеан", в первые дни после событий в Крыму доля аннуляций была выше обычной, однако к середине недели ситуация пришла в норму. Как отметил Гулюк, единичные отмены бронирования в Крыму в большей степени связаны с переносом срока заезда туристов на более поздний.

"Поэтому все хорошо, с загрузкой все в порядке. По состоянию на 1 июля за первое полугодие [2024 года] - прирост на 15% по количеству туристов в сравнении с прошлым годом, если говорить про июнь - плюс 25% по сравнению с пришлым годом, и на сегодняшний день загрузка - 54%. Уровень бронирования на июль-август - 49-52%. В целом все хорошо", - отметил собеседник агентства.



При этом, подчеркнул заместитель министра, властям Крыма предстоит активизировать работу по загрузке средств размещения в межсезонье, в том числе благодаря усилению направления по оздоровлению для льготных категорий. Так, например, прорабатывается вопрос по ряду объектов в Крыму о предоставлении льготных цен на размещение участников специальной военной операции и членов их семей.