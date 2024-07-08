На курорте «Губаха» на канатной дороге застряли туристы: их снимали спасатели

На курорте «Губаха» сломалась канатная дорога, когда по ней перемещались люди. Инцидент произошел вечером 7 июля. Чтобы спуститься на землю, туристам пришлось ждать спасателей.

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«Наша кресельная канатная дорога временно приостанавливает свою работу по техническим причинам. О датах пуска подъемника в работу обязательно сообщим заранее в наших соцсетях», – сообщается на официальной странице курорта во «ВКонтакте».



Очевидцы утверждают, что люди ждали помощи два часа.

По словам учредителя Всесезонного курорта «Губаха» Рашида Габдуллина, инцидент произошел около 8 часов. Предположительная причина остановки – разрушение подшипника на верхней станции: из-за этого проворот основного движущегося колеса прекратился.

Как пояснил Габдуллин изданию 59.ru, это очень редкая ситуация, когда останавливается канатная дорога.

«Мы уже связались с заводом «Скадо», который поставил и смонтировал это оборудование. Выясняем причины и будем ремонтировать», – отметил он.



С канатной дороги людей сняли спасатели. Часть туристов спустилась, кто-то самостоятельно при помощи специальных тросов и под контролем. Других людей спустили с помощью подземного механизма-люльки.

В ходе инцидента никто не пострадал.

Напомним, два года назад аналогичный случай произошел в Уфе, где из-за поломки канатной дороги люди остались запертыми в кабинках на большой высоте. Причиной аварии стало повреждение низкочастотного кабеля управления автоматикой на опоре канатной дороги. Девять из застрявших на фуникулере людей оказались дети. В результате инцидента никто не пострадал, но канатную дорогу временно закрыли на ремонт.