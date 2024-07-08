Авиакомпания «Победа» перелетела на новый домен из-за санкций

Лоукостер «Победа» сообщил о переезде на новый сайт. Теперь он будет располагаться на новом домене flypobeda.ru. С привычного старого pobeda.aero, который использовался с 2014 года, на текущий момент работает автоматическая переадресация.

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Авиакомпания объяснила произошедшее новым шагом на пути достижения цифрового суверенитета. Первым якобы был переход на отечественную систему бронирования «Леонардо» в 2022 году. Если говорить по-простому, то переезд стал необходимостью после того, как швейцарская компания, администрирующая домен aero, объявила о санкциях в отношении российских авиакомпаний, отказавшись продлевать и регистрировать им домены.

О санкциях было заявлено в ноябре прошлого года. При этом у лоукостера дата пролонгирования прав на старый сайт датирована октябрем. На момент заявления швейцарцев лоукостер, вероятно, оплатил право на имя на год вперёд, а значит, мог себе позволить отработать ещё несколько месяцев без резких изменений. А за это время подобрал достаточно короткое имя, удобное для пассажиров.

Туристам изменение некритично. Им главное другое – чтобы после переезда ресурс стал стабильнее: «Надеюсь, теперь их сайт не станет падать во время распродаж, как это было раньше», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Однако туристы, осведомленные в технических тонкостях, не спешат радоваться:

«От названия сайта ничего не зависит. Все дело в хостере, на чьих серверах работает сайт. А вот он наверняка останется прежним».



Как заверили в «Победе», переход на новый сайт происходит в несколько этапов. В ближайшее время все сервисы компании будут функционировать на новом домене. Для клиентов переход будет происходить незаметно.

Ранее TourDom.ru писал, что «распродажа галактического масштаба» уронила сайт авиакомпании «Победа».