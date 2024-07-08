В Водлозерском нацпарке создадут новый экомаршрут

В Водлозерском национальном парке, расположенном на территории Карелии и Архангельской области, создадут новый экомаршрут.

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Об этом сообщает ИА RuNews24.ru.

Маршрут «Лес. Человек. История» станет доступен для посетителей в июле. Его протяжённость составит около двух километров.

«Тропа называется «Лес. Человек. История», потому что она рассказывает не только об уникальной природе, но и обо всей экосистеме, о людях, которые жили здесь испокон веков, об их традициях, мифах, легендах и ремеслах», — заявила заместитель директора парка по экологическому просвещению и туризму Екатерина Яркова.



По её словам, в парке много маршрутов, но маршрут с информационной составляющей станет первым.

Ранее сообщалось, что в Приморье создадут пять новых туристических маршрутов.